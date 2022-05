Célébration à Rabat du 30è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Kazakhstan

jeudi, 26 mai, 2022 à 21:36

Rabat – Un Forum diplomatique consacré à la célébration du 30è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Kazakhstan a été organisé, jeudi au siège de l’Agence marocaine de presse (MAP) à Rabat, en présence d’une pléiade de personnalités marocaines et étrangères.

Cette célébration, qui a été agrémentée par une exposition photos et la projection d’un film mettant en valeur la dynamique que connaît le Kazakhstan dans différents domaines, a été l’occasion pour souligner le dynamisme qui caractérise les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Dans son intervention, l’ambassadrice de la République du Kazakhstan au Maroc, Saulekul Sailaukyzy, a souligné que le Maroc a été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de son pays, ajoutant que cette célébration constitue l’occasion “d’imprimer à nos relations commerciales et économiques une impulsion nouvelle pour les hisser au niveau de nos rapports politiques privilégiés”.

Le dialogue politique engagé sur le plan bilatéral s’est caractérisé par la continuité et le dynamisme, conformément aux paramètres et aux constantes auxquels le Maroc et le Kazakhstan sont attachés, et qui se fondent sur le respect des principes démocratiques, la défense des droits de l’Homme, la promotion du développement humain et la justice sociale, a poursuivi Mme Sailaukyzy.

L’ouverture sur les marchés extérieurs, a-t-elle enchaîné, et les potentialités économiques dont disposent le Maroc et le Kazakhstan leur offrent de nouvelles perspectives pour une coopération efficiente.

L’ambassadrice a également noté que la tenue cette année de la 4è session des consultations politiques Maroc-Kazakhstan va donner une nouvelle dynamique aux relations de partenariat et de coopération entre les deux pays en les consolidant conformément à l’agenda politique.

Pour sa part, Abdelkader El Ansari, ambassadeur-directeur des affaires asiatiques et de l’Océanie au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a indiqué que cette célébration “témoigne de l’ancienneté de nos relations bilatérales”.

“Le Maroc a été parmi les premiers pays à avoir reconnu et établi des relations diplomatiques avec le Kazakhstan en 1972, et depuis lors, nos relations ont toujours été empreintes de respect mutuel, d’amitié et de solidarité”, a-t-il noté.

M. El Ansari a fait savoir que plusieurs actions de coopération ont déjà été entamées dans différents domaines, dont le secteur des mines et hydrocarbures, les énergies renouvelables, les changements climatiques, au côté de la coopération académique.

Le Kazakhstan est considéré par le Maroc comme un partenaire important dans la région de l’Asie centrale, a affirmé de son côté, Abdeljalil Saubry, premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Maroc au Kazakhstan, ajoutant que certains domaines revêtent une importance particulière tant pour le Maroc que le Kazakhstan, dont l’agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme et les échanges commerciaux, entre autres.

Les valeurs humaines et les dénominateurs communs issus des enseignements de l’islam entre le Maroc et le Kazakhstan ont renforcé et renforceront les liens d’amitié, empreints de confiance et de respect mutuel, a dit Nadia Bouadia, présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE à la Chambre des représentants.

Les relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République du Kazakhstan ont été établies en 1992. Une ambassade du Kazakhstan au Maroc a été ouverte le 30 décembre 2020.