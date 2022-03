La CEN-SAD doit se doter de moyens d’intervention pour relever un ensemble de défis (Secrétaire exécutif)

mardi, 29 mars, 2022 à 21:13

Le Bureau national de lutte contre les crimes économiques et financiers, relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, mardi, devant le parquet général près la Cour d’appel de Casablanca, 31 individus, dont 18 fonctionnaires du secteur de la santé et 13 chefs d’entreprises et employés, pour leur implication présumée dans le détournement et la dilapidation de fonds publics.