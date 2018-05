Le Centre de formation dans les métiers éducatifs et sociaux, un établissement pilote au niveau national (Acteur associatif)

samedi, 19 mai, 2018 à 19:55

Rabat – Le Centre de formation dans les fonctions sociales et éducatives, inauguré samedi par SM le Roi Mohammed VI au quartier Yaâcoub Al Mansour de Rabat, est un établissement pilote au niveau national dans la mesure où il assure, en plus de la formation d’éducateurs spécialisés du préscolaire et des aides de vie sociale, l’accueil et l’éducation des enfants de 3 à 5 ans, a assuré M. Aziz Kaichouh, Directeur Général de la Fondation Marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire.

Cet établissement, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, bénéficiera à près de 175 enfants du quartier d’implantation du Centre, a ajouté M. Kaichouh dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration du Centre, notant que la réalisation de ce projet socio-éducatif traduit l’importance qu’accorde la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’enseignement préscolaire et sa volonté de palier au déficit dont souffre le secteur.

Soulignant la place centrale qu’occupe l’enseignement préscolaire dans la construction de la personnalité de l’enfant et son intégration dans la société, M. Kaichouh a indiqué que l’enseignement au sein du Centre se fera en langue arabe et française, et qu’il privilégiera l’apprentissage selon des méthodes et approches pédagogiques modernes et interactives.

Construit sur un terrain de 3.400 m2, le nouvel établissement comporte deux grandes crèches abritant des salles de cours (petite, moyenne et grande section), de jeux et de repos, une bibliothèque, des aires de jeux plein-air, ainsi que des salles de formation pour les éducateurs du préscolaires et pour les auxiliaires de la petite enfance, de formation des éducateurs spécialisés, d’informatique, et de cours pratiques pour les aides de vie sociale.