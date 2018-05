Chaïmae Bibiss, une écrivaine en herbe qui aspire à une place parmi les grands

mercredi, 23 mai, 2018 à 13:40

.- Par Fatima Zohra ERRAJY -.

Rabat – “Des dizaines de saisons et quelques rêves oubliés depuis la dernière fois que je t’ai vu, la dernière fois où j’ai perçu cette fierté dans ton air légèrement pincé et ta silhouette tirée à quatre épingles. Assise sur le banc à attendre ton arrivée, le cœur lourd d’angoisse, après des milliers de déceptions et quelques échecs, je n’ai jamais su que tu étais l’homme des promesses mesquines, des sourires hypocrites et des absences meurtries”.

C’est ainsi que débute la nouvelle “Des murmures à l’oreille de mon père”, de Chaïmae Bibiss, une élève de 16 ans issue de Sidi Slimane, qui retrace le côté clair de ses rêves lucides devenus réalité.

Ce n’est pas un hasard si Chaïmae Bibiss est passionnée de lecture et d’écriture, puisque depuis toute petite, elle a appris à lire et à écrire sous l’œil veillant de ses parents. “Nourrie par un appétit vorace pour la lecture, cet engouement soudain m’a poussé vers l’écriture”, a-t-elle confié, ajoutant qu’elle est tout le temps subjuguée par les nouvelles où l’aventure, le rêve, et l’émerveillement sont les fils conducteurs.

” j’ai remporté le premier prix de la nouvelle quand j’étais en 1ère année du collège pour mon récit intitulé “les six voleurs”, après cette récompense j’ai décidé de me lancer dans le domaine de l’écriture des nouvelles, explique Chaïmae dans un entretien à la MAP, soulignant que “cette distinction n’a pas été la seule source de motivation pour me lancer dans l’aventure de la littérature”.

Après ce premier “enthousiasme”, le désir de prendre part à cette aventure de l’écriture s’est accentuée donnant lieu à la production de six nouvelles dont la dernière est intitulée “Des murmures dans l’oreille de mon père” pour laquelle, chaïmae a remporté la 4ème place à l’échelle nationale dans le concours “Arab Reading Challenge”, faisant d’elle l’unique gagnante de la Région de Rabat-Salé-Kénitra parmi les 600 élèves concurrents.

Cette nouvelle relate le quotidien d’une fille abandonnée par son père à l’âge de 6 ans, raconte cette écrivaine en herbe qui poursuit ses études en 1ère année du baccalauréat, tout en mettant en avant les conséquences de l’abandon et de l’absence du parent et ce qu’ils peuvent engendrer comme douleur et souffrance ou encore comme force.

Chaïmae estime que sa formation scolaire dans le domaine de la littérature l’a poussé à lire des ouvrages de grands auteurs et romanciers tels que Najib Mahfouz, Ghassan Kanfani, Taoufiq Al Hakim, Taha Hussein, Mohammed Hasan Alwan, Saoud Al Sanôussi et Youssef Ziedane, outre des récits de philosophes et de spécialistes de la pensée du monde arabe à savoir Taha Abdurrahman et Mohamed Abed Al Jabri.

De son côté, la mère de Chaïmae, qui voit sa fille comme “une grande écrivaine”, est convaincue qu'”elle connaîtra un parcours unique”. “Ma petite écrivaine se déploie selon un rythme confiant et fervent pour se démarquer dans un domaine qui nécessite de l’excellence et de l’assiduité”, a-t-elle confié.

Son père, Abderrazak Bibiss a, quant à lui, indiqué que sa fille était passionnée de lecture depuis qu’elle avait deux ans, ajoutant que la première histoire avec laquelle elle a participé au concours témoigne de la belle plume qu’elle possède dans ce domaine.

Selon Abderrahim Eddarouachi, responsable dans la bibliothèque municipale de Sidi Slimane, Chaïmae est une graine littéraire avec un bel avenir, avant d’ajouter que “ce rat de bibliothèque visite assidûment cette institution pour emprunter des ouvrages dans différents domaines en langues françaises, en anglais et et arabe”.

Cet engouement pour la lecture et l’écriture a permis, ainsi, à Chaïmae l’année dernière de remporter le prix du concours “Idriss Seghir” de la nouvelle dans la province de Sidi Slimane, et d’une compétition similaire au niveau de la région de Rabat, et de se qualifier à la compétition régionale dédiée à “l’auteur éloquent”.

Grâce à sa forte personnalité, son bagage linguistique et ses productions littéraires accumulées, Chaïmae Bibiss figure parmi les dix premiers primés dans le domaine de la nouvelle dans le Royaume pour participer au Prix du récit aux Émirats Arabes Unis.