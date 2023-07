Chambre des Conseillers: Mme Hayar présente les initiatives visant la promotion de la situation des femmes en situation de handicap

jeudi, 20 juillet, 2023 à 19:06

Rabat – La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a présenté jeudi devant la Chambre des Conseillers, les programmes et les initiatives lancés par le ministère visant à impliquer les femmes dans le processus de développement et à favoriser l’intégration sociale et économique des personnes en situation de handicap.