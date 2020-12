La Chambre des députés paraguayenne réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Asunción – La Chambre des députés paraguayenne a adopté une nouvelle résolution en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté sur ses provinces du sud.

L’institution législative du pays sud-américain a également affirmé que le plan d’autonomie proposé par le Maroc est l’unique base crédible et sérieuse d’une solution définitive au différend artificiel autour du Sahara marocain.

“La Chambre des députés déclare que l’initiative marocaine d’autonomie est l’unique base crédible et sérieuse d’une solution définitive, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale et en conformité avec les paramètres définis par le Conseil de Sécurité”, lit-on dans la résolution.

Par ailleurs, la Chambre basse du Parlement a affirmé son soutien “au processus politique des tables rondes, sous les auspices des Nations Unies, avec la participation, de bonne foi, de toutes les parties”, exhortant ces dernières à s’engager davantage dans ce processus et à coopérer pleinement avec le Secrétaire Général de l’ONU et entre eux, afin d’avancer vers une solution politique mutuellement acceptable.

Dans ce sillage, elle s’est dite satisfaite de la dernière résolution du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, exprimant son soutien aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU, “en vue de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis”.

L’institution législative paraguayenne a également appelé au recensement dans les meilleurs délais de la population dans les camps de Tindouf, afin de garantir la protection des séquestrés, comme recommandé par l’ONU.

La Chambre des députés a exprimé aussi sa préoccupation au sujet des événements survenus dans la zone tampon d’El Guergaret, dans le Sud du Maroc, en raison de la présence de milices du groupe armé du polisario, appelant à préserver la libre circulation dans cette zone, qui était bloquée par les séparatistes.