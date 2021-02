La Chambre des représentants libyenne tend à former un gouvernement provisoire restreint composé des compétences de toutes les régions du pays (M. Saleh)

vendredi, 26 février, 2021 à 22:24

Rabat- Le président de la Chambre des représentants libyenne Aguila Saleh a souligné, vendredi à Rabat, que la Chambre tend à former un gouvernement provisoire restreint comprenant des compétences représentant les différentes régions libyennes.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, le responsable libyen a indiqué que la Chambre des représentants tiendra une séance pour accorder confiance au gouvernement provisoire, relevant que lors de cette réunion le parlement décidera, en toute liberté, de ce qu’il considère dans l’intérêt du pays. En lui accordant la confiance, le gouvernement sera approuvé par le pouvoir législatif élu dans le pays, a-t-il dit.

Cette étape en Libye est celle de règlement des différends entre les différentes parties libyennes, a poursuivi M. Saleh, notant que le gouvernement provisoire doit inclure des compétences de toutes les régions du pays, et que chacun doit participer au pouvoir pour sortir de la crise.

La Chambre des représentants libyenne souhaite que le gouvernement provisoire réponde aux besoins du peuple libyen en matière de nourriture, de médicaments et de liquidité, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de respecter ce qui a été convenu au Maroc au sujet de la nomination à des postes de souveraineté.

Après avoir relevé que la Libye a fait face, depuis le début de la crise, à des problèmes, à des ingérences étrangères et à des tentatives de semer la discorde entre les parties, M. Saleh a fait observer qu’une initiative basée sur le partage du pouvoir exécutif et des postes de souveraineté entre les trois provinces du pays a été proposée en avril 2020, et sera mise en œuvre dans les prochains jours.

Le responsable libyen a, en outre, exprimé sa gratitude au Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour son intérêt et sa communication constants concernant le dossier libyen et sa contribution au règlement de la crise libyenne.