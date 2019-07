Le chef de la diplomatie burkinabè loue l’action de SM le Roi au profit du pays des Hommes intègres

mercredi, 3 juillet, 2019 à 16:33

Ouagadougou – Le ministre burkinabè des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a loué l’action inlassable entreprise par SM le Roi Mohammed VI au profit du Burkina Faso et à l’égard des autres pays du continent africain, dans le cadre d’une coopération Sud-Sud efficiente et fructueuse.

“Nous saluons hautement les actions menées par SM le Roi Mohammed VI qui vient en aide au pays des Hommes intègres à chaque fois que le besoin se fait sentir”, a affirmé le chef de la diplomatie burkinabè, lors de la cérémonie d’adieu de l’ambassadeur du Maroc à Ouagadougou, et doyen du corps diplomatique au Burkina Faso, Farhat Bouazza, mardi soir, au siège de la Direction générale du protocole d’Etat à Ouagadougou.

Lors des inondations, survenues en septembre 2016 au Burkina Faso, le Maroc avait été le premier pays à voler au secours de ce pays, en acheminant une aide humanitaire d’urgence destinée à quelque 50.000 personnes en détresse, composée, entre autres, de 16 tonnes de produits de première nécessité et de couvertures.

“La coopération entre le Burkina Faso et le Maroc se porte à merveille. Nous sommes liés par une vingtaine d’accords de coopération englobant pratiquement tous les domaines”, a rappelé M. Barry, citant, en outre, l’augmentation significative du quota des bourses octroyées par le Royaume au profit des étudiants burkinabè désireux poursuivre leurs études dans les Universités et les Ecoles supérieures du Maroc.

“Je suis persuadé que le Maroc est et demeurera toujours un partenaire privilégié du Burkina Faso”, a-t-il relevé, appelant à ne ménager aucun effort et à tout mettre en œuvre pour renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays.

D’autre part, le chef de la diplomatie burkinabè s’est félicité des efforts déployés par le Royaume et son soutien à d’autres pays pour lutter contre le terrorisme à l’échelle du continent africain, en particulier dans la bande sahélo-saharienne.

M. Barry a, en outre, exprimé sa satisfaction de la réintégration du Maroc de sa famille institutionnelle, en l’occurrence l’Union africaine.

Par ailleurs, le ministre burkinabè a félicité le Royaume du Maroc, pays où règnent, a-t-il noté, tolérance, cohabitation entre les différentes religions et cohésion sociale qu’il a qualifiée d’”exemplaire”.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence d’un parterre de personnalités, notamment des conseillers du président burkinabè, plusieurs ambassadeurs accrédités au Burkina Faso et du staff de la représentation diplomatique du Royaume à Ouagadougou.