Chine: 2017, année de l’ouverture économique, des partenariats et des investissements

lundi, 25 décembre, 2017 à 13:11

.- Par Abdelalem Dinia-.

Pékin – La Chine va poursuivre ses partenariats internationaux et prôner la libéralisation du commerce et la stimulation des investissements pour atteindre l’objectif d’une économie plus ouverte, équilibrée et juste pour tout le monde.

C’est ainsi que le président chinois, Xi Jinping, a résumé les objectifs de l’initiative “la Ceinture et la Route” que le 19ème congrès du Parti communiste a décidé d’inclure dans la Constitution du pays.

Les médias officiels, notamment l’agence de presse Xinhua (Chine Nouvelle), plaident, pour leur part, pour le partenariat, estimant qu’il est plus bénéfique que la concurrence et que “le partage des bénéfices entre les parties prenantes engendre des résultats plus concrets et durables pour tous les peuples de la planète”.

Il s’agit d’un rêve chinois qui, selon les analystes, commence par “la confirmation du rôle de la Chine en tant que deuxième puissance économique mondiale qui a présenté un nouveau modèle de développement dans le monde basé sur l’ouverture, l’amélioration du climat des affaires et la création de nouvelles opportunités économiques”.

Ainsi, l’année 2017 a été marquée par la conclusion de plusieurs partenariats entre la Chine et plusieurs pays et groupements économiques pour consolider son initiative “la Ceinture et la Route”, de manière à constituer un réseau commercial et d’investissement tout au long de l’ancienne Route de la Soie, à travers plusieurs outils, dont une banque d’investissement, dédiés à renforcer les infrastructures et l’industrialisation en vue d’une “complémentarité avec le monde”.

En lançant son initiative “la Ceinture et la Route”, la Chine s’est basée sur une forte croissance et l’ouverture économique, tout en favorisant la transparence, l’innovation et la qualité.

A cet égard, le quotidien chinois “Le Peuple” a affirmé que la nouvelle vision chinoise rompt avec l’anarchie et la concurrence négative au niveau mondial et fait la part belle à la sécurité, la stabilité et la paix aux niveaux individuel et collectif.

La Chine rappelle qu’elle oeuvre pour réaliser son propre développement, améliorer son image et contribuer, à l’instar d’autres pays et peuples du monde, à l’édifice civilisationnel universel, insistant que ses initiatives de paix et de développement ne constituent pas une ingérence dans les affaires intérieures des autres pays ou une exploitation de leurs richesses et ressources.

Dans ce sens, Chine Nouvelle a écrit que la Chine va continuer sur la même voie pour réaliser son grand rêve, “sans pour autant fermer la porte à ceux qui souhaitent bénéficier de son expertise et partager les retombées des partenariats”.