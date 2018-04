Chronologie des accords de coopération signés entre le Maroc et le Congo

samedi, 28 avril, 2018 à 21:45

Rabat – Voici une chronologie des principaux accords de coopération signés entre le Maroc et la République du Congo:

15 janvier 2002

– L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) et les Chemins de Fer du Congo-Océan (CFCO) signent, à Casablanca, une convention visant la consolidation de leur coopération, notamment, en matière de formation, de maintenance du matériel, de fourniture de pièces de rechange, de gestion, d’études et d’infrastructures.

26 mars 2003

Signature à Casablanca, d’un accord de formation d’agents et cadres du port autonome de pointe Noire (République du Congo), entre l’Office d’Exploitation des Ports (ODEP) et le port congolais.

28 janvier 2005

– Signature à Casablanca d’un 3ème arrangement de coopération en matière de formation aux métiers portuaires entre l’Office d’Exploitation des Ports (ODEP) et le Port Autonome de Pointe Noire du Congo.

Cet arrangement signé pour la période 2005-2007 comprend 14 actions de formation au Maroc et au Congo pour un effectif de 100 agents et cadres en matière notamment des travaux de génie civil, de la formation des opérateurs, du perfectionnement du personnel d’exploitation et de la maintenance ainsi que la formation d’officiers et de l’anglais maritime et portuaire.

23 février 2005

– Signature à Rabat d’une convention d'”amitié et de jumelage” entre M.Omar El Bahraoui, président de la municipalité de Rabat et M.Hugues Ngouelondele, maire de Brazzaville, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d`une délégation congolaise. La convention vise à consolider les liens d’amitié entre les habitants des villes de Rabat et de Brazzaville et d’instaurer entre eux des rapports “permanents et durables de fraternité et de coopération”.

Les deux capitales s’engagent, en vertu de la convention, à favoriser les rencontres et des échanges d’expériences en matière d`administration locale. L’accord porte notamment sur le développement de la coopération bilatérale en ce qui concerne la protection de l`environnement, la gestion des ordures ménagères, l’assainissement solide et liquide, des services de l`eau et de l’électricité, des espaces verts, des marchés municipaux et des services socio-culturels, le transport urbain, l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Il prévoit également la promotion des échanges entre les deux capitales dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la technologie.

22 février 2006

– Le Maroc et la République du Congo conviennent, à Brazzaville, de mettre en place une Commission mixte de coopération bilatérale en vue de donner un nouvel élan à leurs relations dans plusieurs domaines. L’annonce de la création de cette Commission mixte a été faite lors d’une séance de travail tenue au Palais du peuple par les deux délégations ministérielles marocaine et congolaise, à l’occasion de la visite officielle de SM le Roi Mohammed VI au Congo.

22 février 2006

– SM le Roi Mohammed VI et le Président congolais, M.Denis Sassou Nguesso, président, au palais présidentiel à Brazzaville, la cérémonie de signature d’une convention de jumelage et de trois accords de coopération dans les domaines de la santé, des pêches maritimes et agro-pastoral.

30 juin 2006

-Signature à Rabat, entre le Maroc et le Congo-Brazzaville, d’un mémorandum d’entente dans le domaine aérien en vertu duquel les deux parties ont convenu d’élargir le champ de leur coopération, dans le cadre du développement de la coopération Sud-Sud.

9 mai 2007

-Signature à Rabat de quatre accords de coopération dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, du développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), et du transport aérien, à l’issue de la première session de la commission mixte de coopération maroco-congolaise.

20 novembre 2007

-Paraphe à Brazzaville d’une convention pour la recherche de l’or au Congo, entre la société marocaine Managem et le ministère congolais des mines et de la géologie.

20 décembre 2009

– Le conseil communal de la ville de Lâayoune signe, à Marrakech, un protocole d’accord avec le conseil communal de Pointe-Noire (capitale économique du Congo) et ce, en marge des travaux du 5ème Sommet Africain des Collectivités Locales “Africités 5”.

23 février 2010

– Le Maroc et la république du Congo Brazzaville procède, à Rabat, à la signature d’un accord de coopération dans le domaine maritime, avec pour objectifs la constitution d’assises solides pour le développement de la coopération sur le plan du transport maritime.

30 mars 2010

– Les Fondations BMCE Bank et Congo Assistance signe, à Casablanca, une convention de partenariat dans le domaine de l’éducation.

Cette convention, paraphée par Mme Antoinette Sassou Nguesso épouse du président de la République du Congo et présidente de la Fondation Congo Assistance, et Mme Leila Mezian Benjelloun, présidente de la Fondation BMCE Bank, en présence du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération M.Mohamed Ouzine, porte sur la construction et le financement par la Fondation BMCE Bank d’une école au Congo et particulièrement à OYO.

26 avril 2010

– Signature à Rabat d’un protocole de coopération dans le domaine de l’urbanisme entre le Maroc et le Congo, à l’occasion de la visite au Maroc d’une délégation congolaise conduite par le ministre des Affaires Foncières, M.Pierre Mabiala.

Août 2010

– Une convention de coopération visant à institutionnaliser la coopération entre le Maroc et le Congo dans le domaine ferroviaire est signée entre l’Office national des chemins de fer (ONCF) et le réseau des Chemins de Fer Congo-Océan (CFCO).Cette convention cadre porte notamment sur la formation et le perfectionnement du personnel, les échanges d’expériences, l’assistance technique mutuelle pour la réalisation les études et des travaux et en matière de transfert de technologie et de modernisation des infrastructures ferroviaires.

15 juin 2012

– Signature à Rabat de deux accords se rapportant à la sécurité et à l’habitat ainsi que des conventions de coopération dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’enseignement et de la formation, à l’issue de la réunion de la commission mixte maroco-congolaise, tenue sous la présidence du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M.Saad Dine El Othmani, et son homologue congolais, M.Basile Ikouébé.

7 février 2014

– Le Maroc et la République du Congo signent, à Brazzaville, une convention-cadre d’assistance technique destinée à faire bénéficier le ministère congolais de l’Equipement et des Travaux publics de l’assistance technique appropriée en matière d’infrastructures routières.

D’autre part, les deux parties ont signé une convention générale de partenariat et de coopération entre le Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE) du Maroc et le Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics de la République du Congo.

26 septembre 2014

-Signature à Brazzaville d’une convention de coopération entre la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC) et l’Association congolaise des professionnels d’incendie et de prévention (ACPIP).

Décembre 2014

– Le groupe marocain BMCE-Bank, à travers sa filiale, LCB-Bank, signe, à Brazzaville, un accord de partenariat avec le Fonds “Projet d’appui à la diversification de l’économie” (PADE) visant le soutien des PME-PMI congolaises.

Novembre 2015

– La Fédération marocaine de l’électricité (FEMADEL) conclut, à Brazzaville, un accord de partenariat avec la Société Congo Capital Entreprises SA, du Congo-Brazzaville, pour la promotion des échanges dans les domaines du transport et de la distribution de l’énergie électrique.

20 novembre 2015

– Le Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export) et l’Agence pour la promotion des investissements de la République du Congo (API Congo) signent, à Brazzaville, un protocole d’accord et de coopération destiné à renforcer les liens économiques entre les deux pays.

16 mai 2017

– Le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social, signe à Rabat, avec le ministère congolais de la Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement, un protocole d’accord portant sur la promotion des droits de la femme.