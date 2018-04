Chronologie des principales visites effectuées par des personnalités marocaines et congolaises en République du Congo et au Royaume du Maroc

Rabat – Voici une chronologie des principales visites effectuées par des personnalités marocaines et congolaises en République du Congo et au Royaume du Maroc:

13 mars 2000

-Visite à Brazzaville du ministre délégué chargé de la pêche, M. Thami El Khyari, lors de laquelle il est reçu par le président congolais.

5-7 avril 2000

-Visite au Maroc du président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, au cours de laquelle il est reçu en audience par SM le Roi Mohammed VI.

11-16 septembre 2000

-Visite privée au Maroc du président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, lors de laquelle il est reçu en audience par SM le Roi Mohammed VI.

24 septembre 2001

– M. Jean Dominique Okemba, envoyé spécial du président congolais auprès de SM le Roi Mohammed VI, est reçu au cabinet royal par le Souverain Auquel il a remis un message du chef de l’Etat congolais.

12-16 janvier 2002

-Séjour au Maroc d’une délégation conduite par le directeur général des Chemins de Fer du Congo-Océan (CFCO), M. Pierre Ngombe.

Cette visite au Maroc a été marquée par la signature, à Casablanca, d’une convention, avec l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), visant la consolidation de leur coopération, notamment, en matière de formation, de maintenance du matériel, de fourniture de pièces de rechange, de gestion, d’études et d’infrastructures.

Avril 2002

-Visite privée au Maroc du président congolais, M. Denis Sassou Nguesso.

Septembre 2003

-Visite privée au Maroc du président congolais, M. Denis Sassou Nguesso.

30 novembre-6 décembre 2003

-Visite au Maroc du ministre congolais de la fonction publique, M. Gabriel Entcha-Eric, en vue de développer la coopération en matière d’administration publique.

23 février 2005

– M. Hugues Ngouelondele, maire de Brazzaville, effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation congolaise, marquée par la signature d’une convention d'”amitié et de jumelage” avec M. Omar El Bahraoui, président de la municipalité de Rabat, visant la consolidation des liens d’amitié entre les habitants des villes de Rabat et de Brazzaville et l’instauration entre eux de rapports “permanents et durables de fraternité et de coopération”.

23 mars 2005

– La ministre congolaise de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Mme Jeanne Dambendzet, en visite au Maroc, s’entretient, à Rabat, avec le secrétaire d’Etat chargé du Développement rural, M. Mohamed Mohattane, des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Congo dans le domaine agricole.

19-23 septembre 2005

– Le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, effectue une visite au Maroc.

21-23 février 2006

– SM le Roi Mohammed VI effectue une visite au Congo dans le cadre d’une tournée africaine au cours de laquelle le Souverain a visité la Gambie, le Gabon et la RDC.

La visite royale au Congo a été marquée par les entretiens qu’a eus le Souverain avec le Président congolais, M. Denis Sassou Nguessou, aux termes desquels les deux chefs d’Etat ont présidé la cérémonie de signature de quatre accords de coopération bilatérale. Il s’agit d’une convention de jumelage et de coopération entre les centres hospitaliers CHU Ibn Sina de Rabat et le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, d’un accord de coopération dans le domaine de la pêche maritime, d’un accord de coopération dans le domaine de la santé et d’un accord agro-pastoral.

Un dîner officiel a été offert en l’honneur du Souverain, au Palais du Peuple à Brazzaville, par le Président congolais et au cours d’une cérémonie organisée auparavant au salon des ambassadeurs, le Président Sassou Nguesso a décoré SM le Roi de la Grand-Croix de l’Ordre National du Mérite du Congo. Sa Majesté a décoré, de Son côté, le Président de la République du Congo du Grand Collier du Wissam Al Mohammadi. Les deux Chefs d’Etat se sont échangés, à cette occasion, des présents symboliques.

Lors de cette visite, SM le Roi Mohammed VI et le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso ont présidé, à Brazzaville, au complexe sportif Alphonse Massamba Deba où est installé l’hôpital de campagne, la cérémonie de lancement de l’action médicale, initiée par le Maroc, en faveur de la population de la capitale congolaise.

12 mai 2006

– Une délégation militaire de la République du Congo Brazzaville, conduite par le Général de division, chef d’Etat-major de l’Armée de terre, le Général Noël Léonard Essongo, effectue une visite au Maroc au cours de laquelle elle a représenté le Congo Brazzaville aux festivités marquant le cinquantenaire des Forces armées royales (FAR).

8-13 juin 2006

– Le président du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, effectue une visite privée dans le Royaume.

30 juin 2006

-Visite au Maroc du ministre congolais des Transports et de l’Aviation civile, M. Okombi Salissa, couronné par la signature d’un mémorandum d’entente dans le domaine du transport aérien.

17 octobre 2006

-Visite au Maroc du ministre des PME chargé de l’Artisanat au Congo-Brazzaville, M. Martin Parfait Aimé Coussoudou Mavoungou.

20 octobre 2006

-Visite à Brazzaville du ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, M.Nabil Benabdellah, lors de laquelle il expose au ministre d’Etat congolais, chargé des relations extérieures et de la Francophonie, M.Rodolphe Adada les développements de la question du Sahara.

29 mars 2007

-Visite à Brazzaville, d’une délégation marocaine, composée des émissaires royaux, MM. Taieb Fassi-Fihri, ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération et Mohamed Yassine Mansouri, Directeur Général des Etudes et de la Documentation (DGED), afin d’y exposer les grandes lignes de la proposition d’autonomie concernant la Sahara marocain.

8-9 mai 2007

– Tenue à Rabat de la première session de la commission mixte de coopération maroco-congolaise, couronnée par la Signature de quatre accords de coopération dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, du développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), et du transport aérien.

9-13 septembre 2007

– Visite au Maroc du président du Congo Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso.

1er-4 octobre 2007

-Visite au Maroc du président du Congo Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso.

20 novembre 2007

-Visite à Brazzaville du PDG de Managem, M.Abdelaziz Abaro, en vue de la signature d’une convention pour la recherche de l’or dans la région Lésara, dans le département du Kouilou, au Sud du Congo.

9 décembre 2007

-Visite au Maroc du président du Congo Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso.

3-10 février 2008

-Visite privée au Maroc du président du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso.

5-10 juin 2008

-Visite privée au Maroc du président du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso.

10-15 septembre 2008

-Visite privée au Royaume du président de la république du Congo, M.Denis Sassou-Nguesso.

5 novembre 2008

-Visite au Maroc de la ministre congolaise des Petites et Moyennes Entreprises, chargée de l`artisanat, Mme Adélaïde Moundélé Ngollo.

4-10 décembre 2008

-Visite privée au Royaume du président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso.

7 février – 4 mars 2009

-Visite privée au Royaume du président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso.

15-18 mars 2009

-Visite au Maroc du président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso.

14 mai 2009

-Visite au Maroc de la ministre congolaise de la Promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement, Mme Jeanne Françoise Leckomba Loumeto.

14 août 2009

– Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M.Taib Fassi Fihri, représente SM le Roi Mohammed VI, à Brazzaville, à la cérémonie d’investiture de SE le Président Denis Sassou Nguesso, réélu à la tête de ce pays frère lors des élections présidentielles du 12 juillet.

17 décembre 2009

– Le ministre de l’intérieur du Congo, M.Raymond Zéphirin Mboulou, s’entretient, à Marrakech, avec le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, M.Saâd Hassar, et ce, en marge du 5ème sommet africain des collectivités locales.

21-26 avril 2010

– Une délégation congolaise conduite par le ministre des Affaires Foncières, M.Pierre Mabiala, effectue une visite au Maroc, marquée par la signature entre les deux pays d’un protocole de coopération dans le domaine de l’urbanisme.

14 juin 2010

– M. Guy Brice Parfait Kolelas, ministre congolais de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, s’entretient, à Rabat, avec le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics, M.Saad Alami, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des ressources humaines et de la modernisation des secteurs publics.

15 août 2010

– Le président de la Chambre des Représentants, M.Abdelouahed Radi, représente SM le Roi Mohammed VI aux festivités marquant le cinquantième anniversaire de l’indépendance de la République du Congo.

La présence marocaine a cette cérémonie, a été également marquée par la participation d’un détachement des Forces armées Royales (FAR), dont la délégation militaire a été présidée par le Général de Corps d`Armée, M.Abdelaziz Bennani, inspecteur Général des FAR et Commandant de la Zone Sud.

16 décembre 2011

– Des opérateurs privés et publics du Maroc et du Congo Brazzaville se rencontrent, à Pointe Noire, dans le cadre de la journée commerciale et économique maroco-congolaise organisée à l’occasion de la 5ème caravane de l’export en Afrique.

14-15 Juin 2012

– Réunion à Rabat de la commission mixte maroco-congolaise, sous la présidence du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M.Saad Dine El Othmani, et son homologue congolais, M.Basile Ikouébé.

Cette réunion a été couronnée par la signature entre les deux pays de deux accords se rapportant à la sécurité et à l’habitat ainsi que des conventions de coopération dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’enseignement et de la formation.

27 juin 2013

– La 7ème édition de la Caravane marocaine de partenariat en Afrique subsaharienne, organisée par le centre marocain de promotion des exportations “Maroc-Export”, entame à Pointe-Noire, en République du Congo, sa troisième et dernière étape de son périple après celles de Nairobi et de Kinshasa.

2 octobre 2013

– M. Jean-Jacques Bouya, ministre à la Présidence de la République du Congo chargé de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, s’entretient, à Rabat, avec le ministre de l’Intérieur, M.Mohand Laenser.

Au cours de cette entrevue, le ministre congolais remet à M.Laenser un message écrit adressé à SM le Roi Mohammed VI par le Président de la République du Congo, M.Denis Sassou-Nguesso.

6-7 février 2014

– Le ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, chargé des Transports, Mohamed Najib Boulif, représente le Maroc, à Brazzaville, aux travaux du Forum international “Build Africa”.

20 mars 2014

– Le ministre congolais de l’Equipement et des travaux publics, M.Emile Ouosso, s’entretient, à Rabat, avec le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, M.Aziz Rebbah, des moyens de faire bénéficier la République du Congo de l’expertise marocaine en matière d’infrastructure et de travaux publics.

18 septembre 2014

– Le ministre délégué chargé de la Marine marchande de la République du Congo, M.Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, s’entretient, à Rabat, avec le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, M.Aziz Rabbah, sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de transport maritime.

26 septembre 2014

– Le Centre marocain de promotion des exportations (CMPE) organise, en partenariat avec la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC), une rencontre à Brazzaville entre des hommes d’affaires marocains et leurs homologues congolais, dans le but d’examiner les opportunités d’investissement et les moyens de diversifier la coopération économique dans le domaine énergétique entre les deux pays.

14 décembre 2014

– Le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage du Congo Brazzaville, M.Rigobert Maboundou, s’entretient, à Marrakech, avec le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, M.Aziz Akhannouch, en marge de la conférence internationale de Haut niveau sur la coopération Sud-Sud.

Les entretiens ont été axés sur les moyens susceptibles de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine agricole, notamment l’échange d’expériences et de savoir-faire liés à l’agriculture et à la sécurité alimentaire.

30 mars 2015

– Une délégation de la République du Congo s’entretient, à Rabat, avec le ministre délégué chargé du transport, M.Mohamed Najib Boulif, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’équipement, du bâtiment et des travaux publics (BTP).

17 août 2015

– M. Aimé Emmanuel Yoka, ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits Humains, effectue une visite au Maroc, porteur d’un message du Président de la République du Congo à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

16 avril 2016

– Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, représente SM le Roi Mohammed VI, à Brazzaville, à la cérémonie d’investiture du président congolais, Denis Sassou Nguesso.

1er Juin 2016

– Le ministre de la Fonction publique et de la réforme de l’État de la République du Congo-Brazzaville, Ange Aimé Bininga, s’entretient, à Tanger, avec le ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration, M.Mohamed Moubdii, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la Fonction publique, et ce en marge du 12ème Forum panafricain sur la modernisation des services publics et des institutions de l’État.

13-17 juin 2016

– La ministre du Tourisme et des Loisirs de la République du Congo, Arlette Soudan Nonault, effectue une visite officielle au Maroc.

Novembre 2016

– Le président de la République du Congo, M.Denis Sassou-Nguesso, participe, à Marrakech, aux travaux de la 22ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22).

17-19 mai 2017

– Mission de rencontres professionnelles (BtoB) à Pointe-Noire, en République du Congo, d’une délégation marocaine du secteur des Industries mécaniques et métallurgiques (IMM), à l’initiative de Maroc Export et de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME).

13 Septembre 2017

– Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger, Jean Claude Gakosso, effectue une visite de travail au Maroc, marquée par des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M.Nasser Bourita.

28 septembre 2017

– Tenue à Rabat d’une rencontre bilatérale entre la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable du Maroc, Nezha El Ouafi et la Ministre du Tourisme et de l’Environnement du Congo, Arlette Soudan-Nonault, en mission au Maroc pour participer au 4ème Dialogue Régional en Afrique sur la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National dans le contexte de l’Accord de Paris sur le Climat.

3-5 octobre 2017

– Une délégation d’experts conduite par la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable, Mme Nezha El Ouafi, et composée de représentants du Centre de Compétences en Changement Climatique (4C-Maroc), d’experts en changement climatique et en énergies renouvelables et efficacité énergétique et du Point Focal National du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, en plus des représentants de l’ambassade du Maroc au Congo, participe à Brazzaville aux travaux de la Conférence extraordinaire des ministres de l’Environnement et des Finances de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la Communauté de l’Afrique de l’Est, qui s’est penchée sur l’accélération de l’opérationnalisation de la Commission Climat pour le Bassin du Congo et l’adoption d’un plan de mise en œuvre du Fonds Bleu pour ledit Bassin.

23 mars 2018

– Entretien à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M.Nasser Bourita, et son homologue du Congo-Brazzaville, M.Jean Claude Gakosso.

25 avril 2018

-M. Henri Djombo, ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche de la République du Congo, s’entretient, à Meknès, avec le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M.Aziz Akhannouch, en marge de la 13ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM).