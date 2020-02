Cinq questions à Khadija Alami Laaroussi, productrice de cinéma

Rabat – Cinq questions à Khadija Alami Laaroussi, productrice de cinéma, invitée de “Face à la MAP”.

Khadija Alami Laaroussi est active au Maroc, mais également aux Etats-Unis. Elle est, jusqu’à ce jour, la première et seule femme marocaine à être devenue membre de la prestigieuse Académie des Oscars.

Très souvent, lorsqu’on entend dire que quelqu’un souhaite faire carrière dans le cinéma on pense, de manière assez machinale, à la réalisation ou au jeu d’acteurs. Mais vous, vous avez opté pour un chemin différent.

Je ne pense pas que je sois faite pour être devant la caméra. Ce n’est pas ma personnalité.

Par ailleurs, on peut contrôler beaucoup plus de choses quand on est derrière la caméra.

La production est un métier fait de défis qui changent tout le temps. Pareil pour le métier d’acteur, avec ses changements de personnalités qui en font un métier très difficile.

Toutefois, il n’était pas pour moi.

Comment décririez-vous vos débuts ?

J’ai commencé au plus bas de l’échelle. Pour mon premier job, j’étais chauffeur-interprète. Mon permis datait d’un mois et mon anglais se limitait à dix ou douze mots. Mais à l’époque, j’étais très jeune et j’avais décroché ce job par hasard. J’avais peut-être l’inconscience de la jeunesse qui, je trouve dommage, n’existe plus maintenant. Ils (les jeunes, ndlr) veulent être sûrs de tout, avant de faire quoi que ce soit.

J’avais accepté un boulot où je n’avais aucune idée de ce que je devais faire, mais j’y allais quand même.

Après, j’ai fait une pause pour faire ce que j’étais censée faire comme métier.

J’ai donc travaillé pendant six ans dans un cabinet d’audit et d’expertise comptable, qui n’a rien à voir avec le cinéma.

Mais ça m’a permis d’avoir une maturité et de savoir ce que je voulais faire quand je suis revenue dans le métier. Ce que je fais maintenant c’est de l’administration, de la finance, de la gestion de ressources humaines, etc.

Quand je suis revenue vers le métier après six ans, je savais exactement quel était le chemin que je voulais prendre.

En tant que productrice, quel bilan faites-vous de la situation du cinéma au Maroc ?

Si je dois parler de l’international, je pense qu’on est sur une très bonne lancée. Avec les incitations mises en place depuis 2018, en plus de ce qui existait déjà, les gens sont un peu plus intéressés et il y a plusieurs projets qui sont en train de se diriger vers le Maroc.

Si je dois parler du cinéma marocain, malheureusement, tant qu’on n’a pas réglé le problème des salles, développer plus de films marocains risque d’être très difficile.

Un film, s’il ne fait pas assez d’entrées d’argent au cinéma, ne génère pas beaucoup de profit. S’il ne génère pas de profit, cela ne permet pas de réinjecter de l’argent dans d’autres films. Et tant qu’on n’a pas solutionné cet aspect-là de la distribution, il est très difficile de convaincre quelqu’un d’investir dans un long-métrage.

C’est dire que si le cinéma aux Etats-Unis est une industrie, c’est parce qu’elle génère énormément d’argent.

On peut faire de la culture, mais il faut quand même payer les factures, les techniciens, les acteurs…

C’est un cercle vicieux qu’on n’arrive pas encore à briser au Maroc, mais j’ai espoir que les choses vont évoluer un peu plus.

Vous êtes active au Maroc, mais également aux Etats-Unis. Le processus de production en soit est-il le même aussi bien au Maroc et aux Etats-Unis, qu’ailleurs?

En théorie, oui. C’est le même processus. Mais dans la réalité, on est dans deux mondes différents et on ne peut pas comparer.

Si dans un pays (les Etats-Unis, ndlr), on parle d’industrie, c’est parce que le côté financier est très important.

Au Maroc, on en n’est pas encore là. Les films sont financés pratiquement et essentiellement par le fonds d’aide qui est octroyé par le gouvernement à travers le CCM.

Il n’y a pas beaucoup de salles et la distribution est presque inexistante. En l’occurrence, ça ne génère pas de profits et donc pas de films. Et c’est bien ça le problème.

Quelle solution voyez-vous à ce problème ?

Moi je commencerai d’abord par subventionner plein de salles de cinéma et par rééduquer les jeunes à retourner au cinéma pour voir des films, au lieu de les regarder sur les écrans de leurs smartphones et tablettes, car cette culture a presque disparu.

La solution passe par la sensibilisation, l’éducation et la création de beaucoup de salles de cinéma. Je milite pour les salles de cinéma.