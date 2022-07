La Clinique périnatale Mohammed VI traduit “la solidité et l’exemplarité” des relations unissant le Maroc et le Mali (PM malien)

jeudi, 7 juillet, 2022 à 17:36

Bamako – La Clinique périnatale Mohammed VI traduit la solidité des liens, l’excellence et l’exemplarité des relations qui unissent le Maroc et le Mali, ainsi que les deux peuples frères, a affirmé, jeudi à Bamako, le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga.

“Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Colonel Assimi Goïta, président de la transition qui œuvrent au renforcement de la coopération bilatérale et des liens d’amitié fraternelle existant entre le Mali et le Maroc, deux pays frères et amis, unis par des liens multiséculaires”, a dit M. Choguel Kokalla Maïga qui a présidé la cérémonie de lancement officiel des activités de la Clinique périnatale Mohammed VI, en présence de l’ambassadeur de SM le Roi au Mali, M. Driss Isbayene et de membres du gouvernement malien.

Il a ajouté que la présente cérémonie revêt également une importance capitale pour “notre système de santé, car elle consacre le lancement officiel des activités de la Clinique périnatale Mohammed VI de Bamako, fruit de la coopération fructueuse entre le Maroc et le Mali”.

Le Premier ministre malien a, ainsi, exprimé au nom de M. Assimi Goïta, celui du gouvernement et de l’ensemble de la population malienne, ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, et au peuple marocain pour ce noble geste qui incarne le bel esprit de la coopération Sud-Sud.

“La Clinique périnatale Mohammed VI de Bamako est un établissement de santé spécialisé de haut standing de 3-ème référence, entièrement construit et équipé par la partie marocaine à hauteur de plus de 9 milliards neuf cent millions (9 900 000 000) francs CFA et offert au franc symbolique à notre pays, par acte notarié en date du 21 septembre 2020”, s’est-il félicité.

Avec une surface de près de 8.000 m2, poursuit M. Choguel Kokalla Maïga, la structure dispose d’une capacité de soixante-quatorze (74) lits répartis entre la femme et l’enfant et un plateau technique ultra moderne.

Elle a pour mission d’assurer le diagnostic anténatal, la prise en charge des femmes ayant des grossesses à haut risque et le suivi des enfants jusqu’à l’âge de cinq (5) ans, a-t-il expliqué.

Ainsi, cet édifice vient renforcer l’offre de soins, ainsi que les capacités sanitaires du Mali d’autant qu’il vise à contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de la Santé dans le domaine de la santé de la mère, de l’enfant et du nouveau-né.

La Clinique contribuera aussi à la formation initiale et à la formation continue des professionnels de la santé, en santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

Il s’agira également de conduire des travaux de recherche dans le domaine de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et d’assurer la surveillance épidémiologique des maladies liées à la mère et à l’enfant.

Au regard de ses missions, a dit le Premier ministre malien, la Clinique périnatale Mohammed VI de Bamako, a été voulue par l’Etat afin de renforcer le plateau sanitaire dans la mégapole de Bamako, en complémentarité avec les structures sanitaires existantes, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré et l’hôpital Mère-Enfant le “Luxembourg”.

De par ses capacités, la Clinique périnatale Mohammed VI de Bamako va contribuer à la prise en charge des besoins de soins lourds, de réanimation pour les mères et les nouveau-nés, notamment les grands prématurés, a-t-il ajouté.

“Ce faisant, elle contribuera à réduire considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile qui demeurent toujours préoccupant, ainsi que les évacuations sanitaires vers l’étranger”, a souligné le responsable malien, notant que cet établissement vient renforcer les structures de prise en charge de santé publique et s’inscrit dans le cadre de la réforme en matière de santé entamée par le gouvernement.