La CMC de Tamesna, un “modèle exemplaire” en matière de formation professionnelle (ministre palestinienne)

mardi, 8 octobre, 2024 à 15:43

Tamesna – La Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de Tamesna, constitue un “modèle exemplaire” en matière de formation professionnelle, tout en étant adaptée aux besoins du marché de travail, a affirmé mardi la ministre palestinienne du Travail, Enas Al Attari.

S’exprimant en marge d’une visite à l’établissement, Mme Al Attari a souligné la pertinence de l’approche adoptée par la CMC, qui a contribué à assurer un taux élevé d’insertion professionnelle. “Nous avons beaucoup entendu parler de cette expérience unique, mais la visiter en personne révèle toute son ampleur”, a-t-elle affirmé.

“Cette visite est une occasion pour examiner les moyens de coopération entre les ministères palestinien et marocain, ainsi que la manière dont nous pouvons capitaliser sur cette expertise”, a ajouté la ministre.

Mettant l’accent sur l’importance de la coopération bilatérale en matière de formation professionnelle, elle a affirmé que les deux pays ont toujours entretenu des relations solides dans tous les domaines, qu’ils cherchent à renforcer davantage.

“Notre pays ambitionne de bénéficier de l’expertise marocaine en la matière pour contribuer au développement de l’économie palestinienne”, a-t-elle insisté.

Les Cités des Métiers et des Compétences (CMC) sont une nouvelle génération d’établissements de formation professionnelle au Maroc, initiés par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

Ces établissements sont conçus autour de structures multisectorielles et multi fonctionnelles offrant aux stagiaires une formation innovante, actualisée et diversifiée pour les préparer aux métiers d’aujourd’hui et de demain.

Pierre angulaire de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, les CMC ont pour but de fournir des ressources humaines qualifiées aux opérateurs économiques locaux, à travers un ancrage régional qui s’articule autour de 12 Cités réparties à travers l’ensemble du Royaume.