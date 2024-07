Code de la famille: la saisine Royale illustre la politique éclairée de SM le Roi en faveur de la sécurité spirituelle (Experte)

lundi, 1 juillet, 2024 à 12:52

Rabat – La saisine Royale du Conseil supérieur des Oulémas sur certaines propositions à caractère religieux de l’Instance chargée de la révision du Code de la famille illustre la politique éclairée de SM le Roi Mohammed VI visant à préserver la sécurité spirituelle et les constantes religieuses du Royaume, a souligné Boutaina El Ghalbzouri, membre du Conseil local des oulémas de Rabat.

“Cette saisine vient couper court aux interprétations individuelles sensibles aux velléités idéologiques et faire prévaloir la logique scientifique, l’Ijtihad, le juste-milieu et la modération”, a-t-elle relevé dans une déclaration à la MAP.

L’enseignante à la faculté des lettres de Rabat a indiqué que cette initiative Royale souligne l’importance de mettre à profit la vertu de l’Ijtihad sur la base de la réflexion et de l’échange collectif, au service de l’intérêt général et de la préservation des constantes, en tenant compte des évolutions de la société.

A cet égard, l’approche inclusive et équilibrée adoptée dans le processus de révision du Code de la famille, a-t-elle poursuivi, vient répondre aux attentes du peuple marocain, tout comme elle consacre la stabilité et la cohésion familiales.

Mme El Ghalbzouri a, dans ce contexte, rappelé que SM le Roi Mohammed VI avait investi de la mission de révision du Code de la famille une instance composée des représentants de départements gouvernementaux et institutions constitutionnelles, dans le cadre d’une approche participative associant l’ensemble des acteurs concernés.

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Conseil supérieur des Oulémas, a bien voulu donner Ses Hautes Directives audit Conseil, pour examiner certaines questions contenues dans les propositions de l’Instance chargée de la révision du Code de la Famille, en se référant aux principes et préceptes de la sainte religion de l’Islam et ses finalités, et pour soumettre une Fatwa à leur sujet à la Haute Appréciation du Souverain.