Collusion Hezbollah-Polisario: Yonah Alexander appelle la communauté internationale à la vigilance extrême

mercredi, 9 mai, 2018 à 15:36

-Propos recueillis par Fouad ARIF-.

Washington – Le Directeur de l’Inter-University Center on Terrorism Studies (IUCTS), revelant du think tank Potomac Institute, Yonah Alexander, a appelé, mercredi à Washington, la communauté internationale à adopter une posture de “vigilance extrême”, suite à la décision du Maroc de rompre ses relations avec l’Iran à cause de la “connivence avérée” et du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au Polisario.

“La révélation de la collusion entre le polisario et le Hezbollah est le dernier cas d’une longue série d’exemples de l’influence néfaste et déstabilisatrice de l’Iran dans la région du Moyen-Orient et en Afrique”, a affirmé M. Alexander, dans une déclaration à MAP-Washington, en mettant l’accent sur l’urgente nécessité de “tenir le régime iranien responsable de ses actes”.

Yonah Alexander, qui avait dans un précédent entretien à la MAP fait observer que le polisario s’était mué en “force d’appoint aux groupes terroristes sévissant dans la région du Sahel”, a souligné la nécessité d’un règlement immédiat de la question du Sahara, à défaut de quoi, a-t-il mis en garde, “la communauté internationale aura à faire face à de nouvelles générations de terroristes”.

Le Maroc avait décidé la semaine dernière de rompre ses relations avec l’Iran à cause de la “connivence avérée” et du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au Polisario.

Le Département d’Etat américain a fustigé “la nature déstabilisatrice des activités de l’Iran, y compris le soutien de ce pays au Hezbollah et à d’autres groupes terroristes”, dans une réaction livrée mardi à MAP-Washington.

“Les Etats Unis ont de manière consistante exprimé leurs préoccupations quant à la nature déstabilisatrice des activités de l’Iran, y compris son soutien au Hezbollah et à d’autres groupes terroristes”, a tenu à rappeler la diplomatie américaine.

L’Iran, selon la même source, “demeure un Etat désigné sponsor du terrorisme et le Hezbollah demeure une organisation terroriste internationale”.

“Les Etats Unis cherchent le soutien de nos partenaires afin de neutraliser l’influence déstabilisatrice de l’Iran, contenir son agression – particulièrement son soutien au terrorisme et aux combattants – et restaurer un équilibre des forces plus stable”, conclut le Département d’Etat.