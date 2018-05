Colombie: processus de paix et lutte contre le narcotrafic, au centre de la prochaine présidentielle

mardi, 8 mai, 2018 à 12:42

Par Mohammed BEN MESSAOUD

Bogotá – Indépendamment du nom du vainqueur de la prochaine élection présidentielle en Colombie, le futur président aura à relever plusieurs défis relatifs notamment au processus de paix avec les guérillas et à la lutte contre l’insécurité et le narcotrafic.

Ces questions se sont invitées avec force dans la campagne électorale pour ce scrutin crucial pour l’avenir du pays sud-américain, dont le premier tour est prévu le 27 mai prochain.

Alors que le président Juan Manuel Santos, signataire de l’accord de paix, en novembre 2016, avec la puissante guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), ne cesse de vanter les mérites de cet accord qui, selon lui, a permis à la Colombie de tourner l’une des pages les plus sombres de son histoire, plusieurs candidats notamment ceux de la droite ont réaffirmé leur opposition à cet accord, tel qu’il a été approuvé par le Congrès.

Selon les analystes, le prochain président qui sera issu de cette élection, jouit de toutes les prérogatives constitutionnelles pour modifier ou maintenir l’accord de paix, en vertu duquel les anciennes Farc ont démobilisé leur 7.000 combattants et se sont converties en parti politique, sous le même acronyme.

M. Santos, Prix Nobel de paix, semble conscient des menaces qui planent sur le processus de paix en perspective de cette élection. “On savait que la paix et la réconciliation seraient difficiles. On savait qu’il y aura des détracteurs et des obstacles. Il y aura davantage de difficultés et de défis, mais les Colombiens sauront les surmonter”, a-t-il déclaré lors d’une réunion de la Commission de suivi et de vérification de l’Accord de paix, tenue, samedi à Carthagène, sur la côte caribéenne, en présence de l’ancien président uruguayen, José Mujica et de l’ex-chef du gouvernement espagnol, Felipe González.

Le candidat de la droite, Ivan Duque (41 ans), donné vainqueur du premier tour, a promis d’amender l’accord, alors que son rival de gauche, Gustavo Petro (58 ans), ancien maire de Bogotá, a déclaré qu’en cas de victoire, il va maintenir ledit accord.

“On va procéder aux modifications nécessaires des accords de paix avec les Farc, pour défendre l’honneur du peuple colombien. On va aussi rendre leur honneur aux Forces armées”, a promis Ivan Duque, qui se présente pour la première fois à ce scrutin, sous les couleurs du Centre démocratique (CD), fondé par l’ancien président (2002-2010) et actuel sénateur, Alvaro Uribe.

Parmi les principaux thèmes de cette campagne électorale figure aussi la lutte contre la violence des groupes armés qui se disputent la contrebande d’armes et les activités manières illégales ainsi que le trafic de cocaïne dont la Colombie est le premier producteur mondial selon l’ONU.

“Aujourd’hui, le trafic de drogue reste la principale menace pour la paix”, a mis en garde le 24 avril à New-York M. Santos lors d’une réunion de l’Assemblée générale de l’ONU.

Selon des analystes, le prochain président colombien est appelé à intensifier la lutte contre le narcotrafic, sous peine de voir l’aide américaine réduite, suite aux menaces proférées récemment par le président américain, Donald Trump.

Alors que la Colombie affirme avoir réduit les cultures de coca, l’agence fédérale américaine anti-drogue (DEA) a indiqué dans un rapport qu’en 2016, “les cultures de coca et la production de cocaïne ont atteint leur niveau le plus élevé de l’histoire”.

Selon l’ancien ministre des Relations extérieures, Julio Londono Paredes, le futur locataire de Casa Narino (palais présidentiel) aura à faire face à “une ligne dure” de la part de la Maison blanche, rappelant que le président Trump avait même réclamé la peine de mort à l’encontre des narcotrafiquants.

Tous les candidats s’accordent sur l’importance d’intensifier la lutte contre les groupes criminels qui opèrent dans plusieurs départements, plongeant le pays dans une vague inédite d’insécurité notamment à la frontière avec l’Équateur.

La Colombie est confrontée à des actes de violence inédits, attribués par les autorités à un groupe dissident des anciennes Farc, dirigé par un Équatorien surnommé Guacho.

Sept candidats sont en lice pour le premier tour de la prochaine présidentielle dont le second tour est prévu le 17 juin prochain.

Selon les derniers sondages, Ivan Duque et Gustavo Petro sont donnés vainqueurs au premier tour de la prochaine élection à laquelle prennent part six candidats.

Le candidat du CD devance de dix points son rival de gauche, Gustavo Petro, candidat de “Colombia Humana”.

Derrière eux viennent Sergio Fajardo (12%, centre-gauche), l’ancien vice-président German Vargas Lleras (7,5%, centre-droit) et l’ex-négociateur de la paix, Humberto de la Calle (2,5%, centre-gauche).

En vertu de la loi électorale, si aucun des candidats n’obtient au premier tour 50% des suffrages plus une voix, les deux postulants arrivés en tête passeront au deuxième tour.

Le scrutin présidentiel intervient après les élections législatives du 11 mars dernier remportées, mais sans majorité absolue, par les partis de la droite.

Le président Juan Manuel Santos (centre-droit) doit quitter le pouvoir le 07 août prochain à l’issue de deux mandats successifs de 4 ans.