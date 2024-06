La commémoration de la journée nationale de la résistance, une confirmation de l’ancrage de la mobilisation en faveur de la préservation de l’intégrité territoriale (M. El ktiri)

vendredi, 21 juin, 2024 à 18:36

Casablanca – La commémoration de la journée nationale de la résistance est une confirmation de la mobilisation permanente de la famille de la résistance et son engagement total en faveur du consensus national, derrière SM le Roi Mohammed VI, pour la poursuite de la modernisation et du développement ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale du Royaume et la consolidation des acquis nationaux, a affirmé, vendredi à Casablanca, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie à l’occasion du 70ème anniversaire de cette journée qui coïncide avec le décès en martyr en 1954 de feu Mohamed Zerktouni, et du 68ème anniversaire du recueillement du héros de l’indépendance feu SM Mohammed V sur sa tombe au cimetière Chouhada, il a souligné que cette commémoration (18 juin) est aussi une manière d’évoquer les immenses sacrifices des martyrs de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoriale et ce, afin que les générations montantes s’inspirent des leçons de sacrifice et de patriotisme.

Et de rappeler que cette figure emblématique de la résistance a préféré se donner la mort lorsqu’il était encerclé par la police coloniale et ce, pour ne pas révéler les secrets de la résistance, ‘’un bel exemple de patriotisme, d’engagement, de bravoure et de sacrifice’’.

Lors de cette commémoration, les participants se sont recueillis sur la tombe de feu Mohamed Zerktouni au cimetière Chouhada à Hay Mohammedi, élevant des prières pour le repos de l’âme des martyrs de l’indépendance du Royaume. Un meeting a été également organisé devant le monument dédié aux martyrs de l’indépendance et de l’unité nationale.

Au siège de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa, un autre meeting a été organisé lors duquel les intervenants ont évoqué les faits marquants de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et l’unité.

Pour Abdelkrim Zerktouni, président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, la commémoration de la journée nationale de la résistance est une occasion exceptionnelle de rappeler les exploits héroïques des pères et des aïeux.

Ce meeting a été aussi marqué par l’hommage rendu à des résistants en reconnaissance de leurs sacrifices.