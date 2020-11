Une commémoration de la Marche Verte “au goût de la victoire” (journal émirati)

mardi, 10 novembre, 2020 à 19:57

Abu Dhabi – Le peuple marocain a commémoré cette année l’anniversaire de la glorieuse Marche Verte avec “un goût de victoire”, indique mardi le journal émirati “Alroeya”.

Cette année, la commémoration de la Marche Verte “intervient dans un contexte unique. C’est une célébration au goût de la victoire après que les Émirats Arabes Unis ont ouvert un Consulat dans la ville de Laâyoune”, ajoute la publication.

Il s’agit du premier Consulat d’un pays arabe non africain inauguré dans la plus grande ville du Sahara marocain et de la neuvième représentation diplomatique à avoir été ouverte en moins d’un an, précise-t-on.

Le quotidien émirati souligne également qu'”avec cette préséance arabe, le Maroc a réalisé un saut diplomatique dans lequel il est passé de la sphère africaine au monde arabe en matière de soutien apporté à son intégrité territoriale”, notant que la Marche Verte est l’un des événements nationaux majeurs et l’un des moments historiques gravés dans l’esprit de chaque Marocain.

La démarche des Émirats Arabes Unis, pays qui constitue “un axe important dans le Golfe et la région dans son ensemble”, sera suivie d’un “mouvement diplomatique et économique” dans les provinces du Sud du Royaume, relève la même source.

L’ouverture du Consulat émirati à Laâyoune incitera indubitablement d’autres pays arabes à adopter la même approche pour soutenir le Maroc, comme il constituera un mécanisme de renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays, au service du développement des relations commerciales, culturelles et scientifiques, relève le journal.

En outre, fait-il observer, cette décision insufflera une nouvelle dynamique à l’économie dans le sud du Maroc et ouvrira grande les portes aux hommes d’affaires pour investir dans les secteurs économiques spécifiques de la région, y compris le domaine maritime après que le Maroc ait achevé la démarcation de ses frontières maritimes cette année, d’autant plus que les Emirats Arabes Unis sont classés premiers dans le monde arabe en termes d’investissements et de financements directs au Maroc.

Sur le plan politique, le journal considère que cette décision historique reflète la profondeur des relations fraternelles entre le Maroc et les Emirats, comme elle incarne la position inébranlable des deux pays dans la défense des droits légitimes et des causes justes du Maroc, ainsi que leur soutien à la souveraineté du Maroc sur tout son territoire.