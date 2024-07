Sous la conduite éclairée de SM le Roi, le Maroc s’est érigé en pays “leader en Afrique” (ancien MAE croate)

lundi, 29 juillet, 2024 à 17:15

Zagreb – Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est érigé en pays “leader sur le continent africain”, a souligné l’ancien ministre des Affaires étrangères croate, Miro Kovac.

“L’approche clairvoyante de Sa Majesté le Roi pour la transformation de la société et de l’économie marocaines a permis au Royaume d’être aujourd’hui un acteur important de l’économie mondiale”, a affirmé M. Kovac dans une déclaration à la MAP, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Et d’ajouter que “le Maroc s’est transformé, depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi, en un pays résilient qui a réalisé avec succès des réformes sociales et économiques” d’envergure.

Aujourd’hui, la stature du Maroc à l’échelle mondiale, et en Afrique en particulier, est l’illustration d’une “incroyable transformation dont les Marocains peuvent être fiers”, a poursuivi M. Kovac.

S’agissant du volet bilatéral, M. Kovac a relevé que Zagreb et Rabat entretiennent d’excellentes relations qui “doivent être renforcées, en approfondissant la coopération dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les infrastructures ferroviaires, l’aviation, la construction navale, l’agriculture et le tourisme”.

“La Croatie et le Maroc, qui sont respectivement les portes d’entrée de l’Europe du sud-est et de l’Afrique, devraient saisir l’occasion d’intensifier leurs relations de coopération globale dans un monde de plus en plus complexe et fragmenté”, a-t-il conclu.