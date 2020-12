La Confédération nationale de la pêche côtière salue les sages décisions de SM le Roi dans la gestion du dossier d’El Guerguarat

mardi, 1 décembre, 2020 à 22:57

El Guerguarat – La Confédération nationale de la pêche côtière au Maroc (CNPC), en visite mardi au poste-frontière El Guerguarat, a salué les sages décisions de SM le Roi Mohammed VI dans la gestion du dossier d’El Guerguarat.

Dans un communiqué, la CNPC s’est félicitée “de la sagesse et de la vision perspicace avec lesquelles le Souverain a géré le dossier d’El Guergarat sur tous les plans dans le strict respect de la légalité internationale”.

La Confédération a également salué l’intervention pacifique et héroïque des Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, pour rétablir la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie en particulier, et les autres pays de l’Afrique subsaharienne en général.

La Confédération a rendu hommage aux pays amis qui ont exprimé leur solidarité avec le Maroc et leur soutien à son intervention pacifique et légitime à El Guerguarat.

Cette instance professionnelle a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction pour le processus de développement dans les provinces du Sud du Royaume et l’intérêt particulier accordé par le Souverain à ces régions, tout en saluant la proposition sérieuse et crédible d’autonomie présentée par le Maroc au Conseil de sécurité.

A cette occasion, la CNPC a fait part de l’entière disposition et du soutien inconditionnel des gens de mer pour défendre l’unité nationale et à l’intégrité territoriale du Royaume.