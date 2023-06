La Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel consacre l’engagement pionnier de SM le Roi en faveur des valeurs de tolérance (M. Azoulay)

mardi, 13 juin, 2023 à 15:43

Marrakech – La tenue au Maroc de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel vient consacrer l’engagement pionnier de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, en faveur des valeurs humanistes de tolérance et de coexistence, a affirmé, mardi à Marrakech, M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi.

Cette conférence consacre l’engagement “pionnier, volontariste, déterminé et visionnaire” de SM le Roi, “qui a fait de notre société un espace qui incarne l’art de l’écoute, un espace où tous les narratifs peuvent s’exprimer”, a indiqué M. Azoulay dans une déclaration à la MAP en marge de l’ouverture de la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, qui se tient du 13 au 15 courant dans la Cité Ocre.

“Cette conférence, qui a fait du Maroc le carrefour de tous les parlements, aujourd’hui représentés au plus haut niveau et venus de tous les continents, consacre encore une fois la place que le Royaume occupe aujourd’hui au sein de la communauté des nations”, a-t-il estimé.

Et le Conseiller de SM le Roi d’ajouter que le Royaume est devenu le “navire amiral de l’art de vivre ensemble”, appelant à privilégier le respect des uns aux autres et l’écoute mutuelle pour avancer ensemble.

Organisé en partenariat avec “Religions for Peace” et avec le soutien de l’Alliance des civilisations de l’ONU et de la Rabita Mohammadia des Ouléma, ce conclave connaît la participation de parlementaires, de chefs religieux, de représentants de la société civile qui vont engager un dialogue constructif et échanger sur les meilleures pratiques pour résoudre les principaux problèmes entravant la coexistence durable.

Cette conférence internationale, initiée sous le thème “dialogue interconfessionnel : collaborer pour notre avenir commun”, reflète les rôles importants et multiples joués par l’institution législative nationale, qui s’inspire de l’histoire millénaire du Royaume, riche en épisodes phares et exemples forts de tolérance religieuse et de coexistence.