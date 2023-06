Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel : le message royal porteur de significations “hautement efficientes et fonctionnelles” (M. Abbadi)

mercredi, 14 juin, 2023 à 22:50

Marrakech – Le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, aux participants à la Conférence parlementaire sur “Le dialogue interconfessionnel”, qui se tient à Marrakech, est porteur de significations “hautement efficientes et fonctionnelles”, a affirmé, mercredi, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Ouléma, Ahmed Abbadi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Abbadi a précisé que la première de ces significations concerne l’appel lancé par SM le Roi en faveur non seulement d’une alliance des civilisations et des religions, mais aussi d’une alliance des volontés, ajoutant que le Souverain a appelé également, dans Son message, à s’approprier les défis et “les souffrances” qui taraudent l’humanité.

Il a ajouté que SM le Roi a estimé, en outre, nécessaire de joindre l’acte à la parole, en ne se limitant pas uniquement aux slogans et aux bonnes intentions, mais en œuvrant à la fédération des efforts des parlementaires, en tant que représentants de la nation à travers le monde, et des chefs religieux chargés de véhiculer les valeurs et orientations puisées dans leurs religions respectives.

S’agissant de la troisième signification, M. Abbadi a évoqué la dimension que le Souverain n’a eu de cesse de mettre en valeur, à savoir le rôle des curricula et des programmes éducatifs comme supports de transmission générationnelle, soulignant, à cet égard, que le flambeau doit être transmis de manière méthodologique, fluide et accessible aux différentes générations, devenues la cible d’une concurrence acharnée de la part des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle.

M. Abbadi a souligné, par ailleurs, que les significations contenues dans le message royal doivent être accompagnées de mécanismes durables, afin que la rencontre de Marrakech soit mise à profit, à travers un ensemble de mécanismes et de législations à même de consolider les acquis de cette conférence internationale.

Les travaux de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, organisée du 13 au 15 courant par l’Union interparlementaire et le Parlement marocain, se sont ouverts mardi à Marrakech, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisée en partenariat avec “Religions for Peace” et avec le soutien de l’Alliance des civilisations de l’Organisation des Nations Unies et de la Rabita Mohammedia des Ouléma, cette conférence connaît la participation de parlementaires, de chefs religieux et de représentants de la société civile, avec pour objectif d’engager un dialogue constructif et d’échanger sur les meilleures pratiques pour résoudre les principaux problèmes qui entravent la coexistence durable.