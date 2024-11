Des conférenciers mettent en avant à Lyon l’essor de développement des provinces du Sud sous la conduite éclairée de SM le Roi

jeudi, 7 novembre, 2024 à 19:33

Lyon – Des conférenciers réunis à Lyon, à l’initiative du Consulat général du Maroc dans cette ville française, ont mis en avant l’essor de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette conférence organisée, mercredi à l’occasion du 49è anniversaire de la glorieuse Marche Verte sous le thème : « Provinces du Sud du Maroc : Potentiel et opportunités d’investissement », en présence du Consul Général du Maroc à Lyon, Fatima Baroudi et de plusieurs personnalités françaises et de la diaspora marocaine, a été l’occasion de souligner les grandes réalisations accomplies sous le leadership du Souverain à l’échelle nationale, notamment dans le Sahara marocain.

Les différents intervenants ont mis l’accent à cette occasion sur les chantiers de développement tous azimuts lancés dans le Royaume, portés par la Vision clairvoyante du Souverain, laquelle a permis d’enclencher une dynamique soutenue et renouvelée de développement, de progrès et de prospérité dans les provinces du Sud.

Grâce à cette Vision, ont-ils souligné, les provinces du Sud sont devenues un pôle de développement et de prospérité et une destination privilégiée des grands chantiers structurants et d’investissements qui en font un hub vers le continent africain et un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.

Les différents opérateurs économiques français et de la diaspora présents ont pu suivre avec beaucoup d’intérêt, les différentes présentations dans le cadre de cette conférence, tout en manifestant leur volonté d’accompagner le Royaume dans ses efforts de développement et de progrès notamment de ses provinces du Sud.

Henri Louis Vedie, professeur émérite à HEC-Paris a axé son intervention sur l’effort de développement de ces provinces, depuis l’organisation de la Marche Verte par feu SM le Roi Hassan II à nos jours, mettant l’accent sur le Nouveau Modèle de Développement initié par SM le Roi Mohammed VI.

En fin connaisseur de l’économie marocaine, M. Vedie a mis en avant les chantiers de réformes qui ont érigé la région en pôle d’attraction et de compétitivité dans les secteurs agricole et maritime, sans oublier son potentiel touristique énorme.

De son côté, M. Tariq Essaid, consultant en management a présenté les dispositions de la charte d’investissement en matière de création de mécanismes de soutien à l’investissement, l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion d’une gouvernance unifiée et décentralisée.

Intervenant au nom du Centre régional d’Investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, Nabil Ameziane a passé en revue les modalités pratiques d’investissement dans les provinces du sud du Royaume, à travers particulièrement la mise en place des guichets uniques, comme celui installé à Dakhla pour un meilleur accompagnement des investisseurs.

L’assistance a ensuite suivi deux documentaires, le premier retraçant les moments forts de la glorieuse Marche verte, le deuxième donnant à découvrir et à apprécier les richesses et les différentes opportunités d’investissements offertes par la région de Dakhla.

Par la suite, des opérateurs économiques ayant choisi d’investir dans les provinces du sud ont fait part de leurs succes stories dans la région bénéficiant d’un environnement favorable et incitatif aux affaires.