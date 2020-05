Confinement à Marrakech : Immersion au cœur du travail nocturne des éléments de la DGSN

jeudi, 7 mai, 2020 à 12:37

Par -Samir LOTFY-

Marrakech – Ils dérogent, certes, à la décision décrétant l’état d’urgence sanitaire, non pas par inobservation de la législation en vigueur mais, en ayant la mission, jour comme de nuit, d’en imposer le respect scrupuleux. Ils ne sont autres que les éléments de la sûreté nationale, tous grades confondus qui, avec abnégation et sens du devoir, sacrifient de leur temps et bravent le risque imminent d’une contamination au coronavirus, rien que pour la sécurité et le bien-être des citoyens.

A Marrakech, à l’instar des autres villes du Royaume, la mobilisation et l’engagement infaillibles des hommes en tenue bleu-marine comme ceux en civil ne sortent pas de l’ordinaire. Ce sont ces deux mots d’ordre, conjugués à un esprit élevé de responsabilité, qui animent leur quotidien et commandent leurs gestes et comportements.

Rien d’étrange chez ces héros du devoir national qui, aux côtés d’autres corps et services, se trouvent aux avant-postes 24h/24 et 7j/7 dans ce combat de longue haleine, déclenché contre cette pandémie. Un combat mené de manière collective et concertée afin de permettre au Maroc de s’en sortir avec les moindres dégâts possibles.

Laissant derrière eux leurs familles et leurs proches pour se retrouver de manière permanente à l’extérieur de leurs domiciles, ces policiers ont le grand mérite, par la force des choses, d’appartenir à une institution nationale “citoyenne” qui ne cesse, dans le cadre de ses efforts soutenus et permanents de modernisation, de fonder toute sa démarche sur une approche de proximité, de transparence et d’ouverture sur son environnement. Bref, une institution au service des citoyens et de leur bien-être et au service de toute une Nation si grande et ancrée dans la tradition sans pour autant brader la modernité.

Il est 21h30 plus précisément, une balade nocturne en ce mois béni du Ramadan, dans les différents axes et artères stratégiques de la cité ocre, à l’image du boulevard Mohammed V, boulevard Mohammed VI, à proximité de la Koutoubia, comme à travers différents quartiers entre autres, “M’hamid”, “Daoudiate”, “Assif”, “Amerchich”, “Targa”, “Massira”, “Ain Mezouar”, “Abouab Marrakech”….. permet de se rendre à l’évidence la pertinence du travail noble accompli par les éléments de la police, cantonnés au niveau des barrages judiciaires, des points de contrôle, ou encore mobilisés à travers des brigades mobiles.

Au niveau des barrages dressés aussi au niveau des entrées et des sorties de la cité ocre, en direction de Casablanca, de Safi, d’Al Haouz ou encore d’El Kelaâ des Sraghna ou Essaouira, la mobilisation et la vigilance atteignent leur paroxysme chez tous les éléments de la police déployés à cette fin, pour que l’interdiction des déplacements nocturnes de 19h à 05h, soit observée à la lettre. Et la consigne est claire : Rien que la fermeté et la rigueur : “Zéro tolérance” avec les indociles car il y va de la santé et du bien-être de l’ensemble des citoyens.

Dans la même lignée, il s’agit aussi, pour eux, de s’assurer au mieux, grâce aux nouvelles technologies développées par la DGSN pour la circonstance, que ceux qui se trouvent encore sur la voie publique en ces moments nocturnes rentrent, bel et bien, dans l’une des catégories professionnelles bénéficiant d’une dérogation légale. Un exercice à l’apparence facile mais, qui, parfois, peut engendrer une situation complexe, surtout face à certains récalcitrants et insoucieux qui peuvent opposer une résistance.

Un travail de premier plan et combien donc indispensable, celui que mène la DGSN à travers ses différentes équipes, ou encore via des patrouilles mixtes englobant d’autres services sécuritaires, sans quoi toute cette panoplie de mesures proactives et préventives prises par le Royaume en cette circonstance si exceptionnelle, n’auraient jamais pu apporter leurs fruits.

Aux 4 points de contrôles visités par une équipe de la MAP au niveau du District de Police de Menara à savoir : celui sur la route de Targa au niveau d’une grande surface commerciale, au niveau du boulevard Dakha au quartier Al Massira, celui sur la route d’Essaouira au niveau du quartier de Douar El Aaskar, et celui du barrage judiciaire sur la route de Safi, la mobilisation des éléments de police ne déroge guère à la règle.

Bavettes aux visages cachant souvent un léger sourire si rassurant et humain, mêlés parfois, aux regards perçants qui incarnent rigueur et sérieux, ces policiers exécutent leurs tâches avec grand professionnalisme et une compétence avérée, dans le respect scrupuleux de la distance de sécurité, stérilisation et désinfection du matériel…Dans l’exercice de leurs missions de contrôle et de surveillance, et de maintien de l’ordre public, rien ne doit être laissé au hasard ou à l’improvisation.

En cette circonstance exceptionnelle, ils s’attachent à donner l’exemple à tout un chacun concernant les valeurs de civisme et de dépassement de soi à véhiculer, tout en rappelant l’impératif de l’observation scrupuleuse des règles sanitaires et de prévention.

La multitude des situations à gérer et leur complexité, les dangers et risques encourus requiert des limiers de police, patience et courage inépuisables, intelligence, vigilance, célérité…Tant de qualités qui s’acquièrent avec le temps et avec l’accumulation des expériences, sans pour autant omettre les valeurs de componction et de solidarité indispensables, vu la nature de leur mission qui se veut en définitive “humaine” car, il s’agit de respecter les lignes de conduite et de la vie en société.

Quoi de plus merveilleux que de voir ceux qui ont la compétence, par la force des choses, de veiller au respect de la loi, être au premier rang de ceux qui y adhèrent et s’y conforment. Ne s’agit-il pas là, d’une illustration éclatante du patriotisme effectif et d’une implication exemplaire dans tous les efforts visant à préparer une meilleure sortie de cette crise sanitaire, pour le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Moulay Jaâfar Bouchfira, commissaire principal, et adjoint du chef du District Ménara, a fait savoir que dans le cadre du respect de l’état d’urgence sanitaire, plusieurs mesures ont été prises au niveau de ce District entre autres, la mise en place de quelque 16 points de contrôle au niveau de différents boulevards et grands axes, outre deux barrages judiciaires.

L’objectif de ce dispositif de contrôle est de s’assurer de la conformité des autorisations exceptionnelles de déplacement délivrées par les autorités compétentes, a-t-il souligné, rappelant les différentes exceptions à cette interdiction de déplacement, telles qu’instaurées et soigneusement énumérées par le législateur.

Le responsable sécuritaire a, dans ce sens, relevé que les services de police au niveau du District de Ménara, à l’instar des autres districts relevant de la préfecture de police de Marrakech, veillent au quotidien et de manière continue, à la bonne application des règles régissant le confinement sanitaire, notant qu’un effort soutenu est déployé au niveau des quartiers populaires et des zones périphériques pour imposer le respect de la loi.

La DGSN et à travers elle la préfecture de police de Marrakech ne ménage aucun effort pour la mise en application stricte de la loi relative à l’état d’urgence sanitaire, en procédant à l’arrestation et à la poursuite en justice des indomptables parmi les personnes insensibles aux directives et consignes en vigueur, a-t-il insisté, avant de conclure en appelant les citoyens à se confiner chez eux et à éviter les déplacements inutiles afin d’endiguer la propagation tentaculaire du nouveau coronavirus.

A rappeler que dans le cadre des mesures préventives prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le ministère de l’intérieur avait décidé d’interdire le déplacement nocturne à compter du 1er Ramadan, de 19H00 à 05H00.

Dans un communiqué, le ministère avait souligné qu’il est formellement interdit aux citoyennes et citoyens de se déplacer en dehors de leurs domiciles ou de se trouver sur la voie publique pendant cette tranche horaire que ce soit à pied ou à bord de différents véhicules de transport, à l’exception des personnes travaillant ou exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels.

Lors de la période de l’interdiction du déplacement nocturne, il sera procédé à la suspension des autorisations de déplacement exceptionnelles, remises par les autorités locales ainsi que les autorisations de déplacement pour le travail, remises par les secteurs public et privé, avait précisé la même source.