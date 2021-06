Le Conseil de la Choura du Royaume de Bahreïn : La résolution controversée du Parlement européen sur le Maroc comporte des observations infondées

vendredi, 11 juin, 2021 à 14:22

Manama – Le Conseil de la Choura du Royaume de Bahreïn a exprimé vendredi ses regrets concernant la résolution controversée adoptée jeudi par le Parlement européen concernant le Maroc, en soulignant que ladite résolution comporte des observations infondées sur les politiques et mécanismes suivis par le Maroc en matière d’immigration clandestine.

Le Conseil de la Choura a réitéré, dans un communiqué, sa solidarité au Maroc et son soutien absolu à toutes les mesures prises par le Royaume dans le domaine de l’immigration.

Il a également salué les grands efforts déployés par le Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans la lutte contre l’immigration illégale, notamment vers l’Europe, et le renforcement des cadres de protection des enfants et des mineurs contre les abus et l’exploitation.