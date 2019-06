Conseil d’Association Maroc-UE : l’ambition commune d’aller au delà de la relation stratégique actuelle

mercredi, 26 juin, 2019 à 11:07

Par Adil Zaari Jabiri

Bruxelles – Le Maroc et l’Union européenne tiendront, jeudi à Bruxelles, leur Conseil d’Association qui viendra confirmer la relance du partenariat privilégié et multidimensionnel qui les unit et lui donner une nouvelle impulsion à la hauteur de leurs ambitions partagées.

La relance de ce partenariat de longue date devrait être bâtie sur de nouvelles bases pour tenir compte des avancées du Royaume, de son rôle et place sur la scène internationale, régionale et continentale et des défis communs à relever, liés notamment aux questions de développement, de la migration, de la sécurité et de la stabilité régionale.

Coprésidée par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, et Mme Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Vice-Présidente de la Commission européenne, cette 14ème session du Conseil d’Association examinera “les priorités et thématiques du partenariat euro-marocain pour 2019-2020, ainsi que l’avenir de la relation bilatérale dans ses aspects économique et commercial et les questions liées à la mobilité et à la migration”, précise-t-on de source européenne à Bruxelles.

La lutte contre le changement climatique et la coopération en matière environnementale seront également à l’ordre du jour, ainsi que le renforcement de la coopération régionale et euro-africaine, poursuit-on.

Les deux parties discuteront également “des questions de politique régionale et internationale”, ajoute la même source.

La 14ème session du Conseil d’Association Maroc-UE vient ainsi revigorer cette relation pour lui donner un souffle nouveau afin qu’elle soit au diapason des défis actuels auxquels les deux partenaires font face.

Une semaine auparavant, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, réunis au sommet à Bruxelles, avaient fait une mention spéciale au partenariat avec le Royaume dans un point distinct des conclusions de leur réunion.

Les dirigeants de l’UE se sont félicités du “nouvel élan” donné aux relations avec le Maroc se disant attendre “avec intérêt” le prochain Conseil d’Association.

Le rappel à bon propos des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, lors de leur sommet de Bruxelles, du caractère privilégié que revêt leur relation avec le Maroc donne un signal fort de l’engagement de l’Europe à consolider son partenariat multiforme avec un allié fiable et balise la voie pour construire un avenir commun prometteur dans la sérénité et la confiance mutuelle.

Partenaire stratégique incontournable de l’UE, le Maroc, devenu un modèle de développement dans la région et un leader sur la scène continentale, guidé par une Vision Royale perspicace et avant-gardiste, a toute sa place aujourd’hui en tant que partenaire associé de l’Europe dans la recherche de solutions communes, qu’il s’agisse des questions de développement, de l’environnement, de la migration, de la sécurité ou de la stabilité régionale.

A Bruxelles comme à Rabat, l’ambition de franchir un palier supplémentaire dans ce partenariat d’un demi-siècle est de plus en plus forte.

Les attentes de faire de la Méditerranée une opportunité plutôt qu’une menace sont quant à elles de plus en plus élevées. Y répondre passera nécessairement par un nouveau cadre partenarial novateur, équitable et mutuellement avantageux avec le Maroc.