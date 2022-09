Le Conseil des ministres arabes de l’Information salue les efforts de SM le Roi dans la défense de la cause palestinienne

jeudi, 22 septembre, 2022 à 21:03

Le Caire – Le Conseil des ministres arabes de l’Information relevant de la Ligue des États arabes, a salué, jeudi, les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la défense de la cause palestinienne.

A l’issue des travaux de sa 52-ème session, le Conseil des ministres arabes a loué les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi, pour soutenir la cause palestinienne, que le Souverain considère comme la première cause nationale.

Le Conseil, qui comprend les ministres de l’Information des pays membres de la Ligue des États arabes, s’est félicité de la demande du Royaume du Maroc d’abriter le projet d’observatoire et de la plateforme intégrée du plan d’action des médias à l’étranger.

Les Etats membres de la Ligue ont également salué la demande du Maroc, compte tenu de sa situation géographique, de son actif dans le domaine des médias et de son expérience pionnière dans ce domaine au niveau de la région.

Le Conseil a appelé les médias arabes à mettre en avant les efforts des pays arabes pour soutenir la cause palestinienne, dans le but d’éclairer les générations palestiniennes montantes à cet égard, et en particulier de souligner les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en soutien à Al-Qods et à la cause palestinienne.

Lors de la clôture de la 52-ème session du Conseil des ministres arabes de l’Information, qui s’est tenue dans la capitale égyptienne et à laquelle a pris part une délégation du Royaume du Maroc, les ministres et chefs de délégation ont débattu de plusieurs sujets dont la cause palestinienne, la stratégie des médias arabes, le suivi du plan d’action des médias arabes à l’étranger, le Comité arabe des médias électroniques, le rôle des médias arabes dans la lutte contre le phénomène du terrorisme et la carte des médias arabes pour le développement durable 2030.

Le programme de cette session comprenait également la mise en place d’une stratégie unifiée pour traiter avec tous les médias internationaux, la Journée des médias arabes et le Prix d’excellence des médias arabes.

Figuraient aussi à l’ordre du jour, l’intégration de l’éducation aux médias dans les programmes scolaires à tous les niveaux, le choix de la capitale des médias arabes, la formation du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’Information, les activités du secteur de l’information et de la communication, les missions de la Ligue à l’étranger et les activités des organisations et fédérations actives dans le domaine médiatique.