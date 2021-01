Le Conseil national de l’ordre des notaires salue les sages décisions de SM le Roi dans la gestion du dossier d’El Guerguarat

samedi, 23 janvier, 2021 à 15:15

El Guerguarat – Le Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc, en visite vendredi au poste-frontière El Guerguarat, a salué les sages décisions de SM le Roi Mohammed VI dans la gestion du dossier d’El Guerguarat.

Dans un communiqué lu à cette occasion, le Conseil a rendu hommage à la gestion “sage” et “résolue” du dossier de l’intégrité territoriale du Royaume par SM le Roi sur tous les plans, dans le strict respect de la légitimité internationale.

Dans ce cadre, le Conseil s’est félicité de l’opération pacifique menée par les Forces Armées Royales (FAR), Sur Hautes Instructions de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, ayant permis le rétablissement de la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie en particulier, et entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne en général.

Dans ce sillage, il a fait part de son entière disposition pour sauvegarder l’identité nationale et défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale, tout en réitérant sa mobilisation constante derrière le Souverain pour faire face aux manœuvres ourdies par les ennemies de l’intégrité territoriale.

Le Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc a également salué les positions de la communauté internationale et celle des pays frères et amis en soutien à la première cause nationale et à la proposition d’autonomie présentée par le Maroc, tout en se félicitant de la décision historique des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

De même, le communiqué a mis l’accent sur le rôle central des notaires dans la sécurité contractuelle, la protection de la propriété et la garantie des investissements nationaux et internationaux, afin de contribuer à la mise en place d’un pôle industriel, commercial et touristique intégré dans les provinces du Sud du Royaume.