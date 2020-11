Consulat général jordanien à Laâyoune : une victoire pour la cause juste du Maroc (portail émirati)

vendredi, 20 novembre, 2020 à 19:46

Abu Dhabi- La décision de la Jordanie d’ouvrir un consulat général à Laâyoune dans le Sahara marocain constitue une victoire pour la cause juste du Maroc face aux milices séparatistes, écrit vendredi le portail émirati “Al-Aïn Al-Ikhbariya”.

Ce pas renforce la crédibilité de la position marocaine à l’échelle internationale concernant le conflit artificiel autour du Sahara marocain au même titre qu’il affaiblit la thèse séparatiste des milices armées et de leurs soutiens, ajoute le portail électronique.

L’annonce par la Jordanie de cette décision “jette un nouveau jalon dans les relations fraternelles profondes liant les deux pays et qui sont basées sur la solidarité et le soutien des causes justes”.

L’ouverture de plusieurs consulats généraux dans le Sahara marocain, dont celui des Emirats Arabes Unis, est un “soutien à la démarche du Maroc visant à faire de ses provinces sud une passerelle vers sa profondeur africaine et un trait d’union entre le Nord et le Sud et entre l’Europe et l’Afrique”.

Les relations entre le Maroc et la Jordanie, peut-on encore lire, ont une racine commune et la décision jordanienne et, bien avant, celle des Emirats Arabes Unis reflètent le degré de cohésion et de solidarité liant les trois pays ainsi que leurs soutiens, chacun à l’autre, pour la défense des causes justes.