Consulat US à Dakhla : Une nouvelle page rayonnante pour le Maroc et l’Afrique (responsable indien)

lundi, 11 janvier, 2021 à 15:39

New Delhi – L’inauguration prévue d’une représentation diplomatique à Dakhla constitue “une nouvelle page rayonnante” aussi bien pour le Maroc que pour l’ensemble de l’Afrique, a indiqué lundi le directeur du Centre Culturel Islamique à New Delhi, Zikrur Rahmane.

Le processus d’ouverture d’un consulat des États-Unis au Sahara marocain reflète l’excellence des relations séculaires entre les deux pays et devrait considérablement booster la dynamique économique que connaissent les provinces du Sud du Royaume, a noté M. Zikrur Rahmane dans une déclaration à la MAP.

Pour cet ancien ambassadeur de l’Inde en Palestine, l’année 2021, qui coïncide avec le 200ème anniversaire de l’ouverture de la première mission diplomatique des États-Unis au Maroc, marquera à coup sûr le début de récolte des fruits de la politique du Royaume qui, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a su instaurer la paix et la stabilité dans toute la région.

En fait, a-t-il relevé, le Maroc a toujours défendu la paix entre les nations et les récentes initiatives entreprises par le Maroc démontrent la forte détermination du Souverain à continuer à suivre la voie basée sur le respect de l’humanité et la coexistence pacifique.

Il a, à cet égard, salué le modèle religieux marocain, un modèle “singulier de convergence de civilisations, de cultures et de religions” et une “preuve de tolérance et de pluralité profondément enracinée dans l’histoire du Maroc”.

Sur le plan africain, le raffermissement des échanges politiques, culturels et commerciaux entre Washington et Rabat profitera également à plusieurs pays africains frères et amis, a-t-il enchaîné.

Ces échanges qui n’ont cessé d’augmenter, surtout après la signature de l’accord de libre-échange Maroc-USA, devraient renforcer le rôle du Maroc en tant que leader économique sur les plans régional et africain, a-t-il estimé.