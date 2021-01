Le consulat US à Dakhla ouvrira la voie aux sociétés américaines pour investir au Maroc (Site émirati)

lundi, 11 janvier, 2021 à 21:02

La visite à Laayoune et à Dakhla de la délégation américaine conduite par le secrétaire d’Etat adjoint en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, est un acte diplomatique d’une grande force juridique et politique et un nouveau témoignage de la solidité des relations de partenariat stratégique liant Rabat et Washington, écrit lundi le portail sénégalais +Le Républicain+.