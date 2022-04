Le continent africain appelé à consolider sa position au sein de la nouvelle polarité économique mondiale (chercheur)

mardi, 12 avril, 2022 à 21:37

Rabat – Le continent africain est appelé à consolider sa position au sein de la nouvelle polarité économique mondiale, qui a commencé à émerger à la suite des répercussions du conflit russo-ukrainien, a souligné, Fathallah Oualalou, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS).