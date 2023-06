La convention sur l’exploitation de l’identité numérique de la CNIE va contribuer à la digitalisation du secteur de la santé (M. Ait Taleb)

vendredi, 16 juin, 2023 à 20:09

Dans le cadre de la 2ème édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels, l’écrivain Kebir Mustapha Ammi présentera, jeudi, à l’auditorium du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, une conférence intitulée “Arts et Littérature”.