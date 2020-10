Coopération décentralisée : l’ambassadeur du Maroc en Espagne rencontre le maire de Madrid

jeudi, 1 octobre, 2020 à 18:11

Madrid – L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a eu, jeudi à Madrid, des entretiens avec le maire de la capitale espagnole, José Luis Martínez-Almeida, dans le cadre du renforcement de la coopération décentralisée.

Au cours de cette rencontre, Mme Benyaich a exposé les avancées du Maroc au cours de ces deux dernières décennies, mettant un accent particulier sur les différentes étapes de la régionalisation avancée, le renforcement du rôle des collectivités territoriales ainsi que les mutations opérées au niveau de l’aménagement de certaines métropoles du Royaume.

A cet égard, Mme Benyaich a évoqué l’opportunité de réaliser un partenariat entre la ville de Rabat et la capitale espagnole, qui viendrait consolider davantage la volonté commune de renforcer la coopération décentralisée et ce, à travers un échange d’expertises, notamment, en matière de digitalisation des procédures administratives, mais aussi par le biais d’actions concrètes à vocation culturelle et socio-éducative.

A ce propos, le responsable espagnol a témoigné un intérêt particulier pour mener à bien cette initiative et a fait montre de son entière disposition à effectuer une visite de travail au Maroc pour tracer les contours de ce partenariat.

Mme Benyaich a, par ailleurs, souligné l’importance que représente la communauté marocaine installée en Espagne, notamment à Madrid, et qu’il serait judicieux d’organiser un certain nombre d’activités visant à consolider leur intégration et développer davantage la connaissance mutuelle entre les deux pays.

M. Almeida a, de son côté, indiqué que la municipalité de Madrid organise un certain nombre d’activités qui promeuvent le vivre ensemble. A cet effet, les deux parties se sont accordées pour organiser des actions qui s’inscrivent dans cette dynamique.