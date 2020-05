La coopération Maroc-Côte d’Ivoire, une constante immuable pour les deux pays (Ambassadeur)

mercredi, 20 mai, 2020 à 9:22

Abidjan – La coopération sud-sud qu’entretiennent le Maroc et la Côte d’Ivoire est une “constante immuable” pour les deux pays, selon l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani.

“La coopération Maroc-Côte d’Ivoire est une constante immuable pour les deux pays (..) SM le Roi Mohammed VI et le Président Alassane Ouattara, qui ont une relation très proche, ont eu un entretien il y a quelques semaines pour envisager ensemble les réponses appropriées via une initiative pragmatique et orientée vers l’action visant à faire face à l’impact sanitaire, économique et social du Covid-19”, a souligné le diplomate marocain dans une interview au site d’information “www.afriqueeconomie.net”.

Cette crise multi-facettes “verra probablement éclore une ou plusieurs initiatives positives dans les semaines et les mois à venir, pour qu’ensemble, nous puissions dépasser cette crise sanitaire, mais surtout ses conséquences économiques et sociales”, a ajouté M. Kettani.

Evoquant la situation des Marocains de Côte d’Ivoire et de leurs concitoyens restés bloqués dans ce pays ouest-africain, le diplomate a indiqué que l’Ambassade du Royaume a mis en place, dès le 16 mars, une cellule de veille 24/24-7/7 et assuré une communication en permanence avec eux à travers les réseaux sociaux, les deux associations marocaines “AMARECI” et “ACMRCI” ou directement via les numéros proposés.

A ce jour, “nous n’avons enregistré que deux cas de contamination au Covid-19, dont un qui est heureusement guéri et nous tenons à profiter de cette occasion pour remercier les autorités sanitaires ivoiriennes pour leur diligence et leur efficacité”, a-t-il poursuivi.

Quant aux entreprises marocaines, a souligné M. Kettani, l’Ambassade a pris contact avec elles dès le début de la pandémie et a demandé à leurs dirigeants de tenir la représentation du Royaume informée en temps réel de tous les cas potentiels ou avérés afin de leur apporter soutien, s’il en était besoin.

Sur le plan économique, “nos entreprises sont, à l’instar de l’ensemble du tissu économique ivoirien, peu ou prou, impactées par cette crise sanitaire, mais nous avons confiance en la dynamique et en le potentiel de la Côte d’ivoire et restons engagés, plus que jamais, dans la construction de l’économie ivoirienne dans les mois et les années à venir”.

Pour ce qui est des grands Projets de coopération Maroc-Côte d’Ivoire, notamment la Baie de Cocody et la Mosquée de Treichville, M. Kettani a affirmé que “ça avance correctement, même si les contraintes imposées par cette pandémie occasionneront certainement des retards qui seront très probablement dépassés une fois cette crise jugulée définitivement”.

Abordant la riposte marocaine au Covid-19, le diplomate a souligné que les autorités, sous l’égide de SM le Roi Mohammed VI, ont rapidement pris conscience de la gravité de cette pandémie et réagi de la façon la plus ferme, efficace et probante.

Le mot d’ordre unique est de préserver les populations vivant au Maroc et d’assurer leur bien-être et leur sécurité, avant toutes autres considérations, a-t-il souligné.

M. Kettani a notamment rappelé en ce sens l’état d’urgence sanitaire, la fermeture des frontières, le port obligatoire du masque, l’implication des Forces Armées Royales, la réorientation du tissu industriel pour produire des masques et respirateurs en quantités suffisantes, entre autres.

Il a, en outre, rappelé la mise en place d’un Fonds spécial Covid-19, lancé le 15 mars alors que le Maroc ne comptait que 28 cas et un seul décès, soulignant que les dons des entreprises, établissements publics, agents d’autorités, Organisations de la société civile et citoyens, ont dépassé toutes les estimations. Plus de 3.5 milliards d’euros ont été collectés alors que les prévisions initiales étaient de l’ordre d’un milliard d’euros, a-t-il noté.

“Tout ceci démontre, avec éloquence, l’esprit de solidarité et de patriotisme de tous nos concitoyens devant la pandémie et la preuve de l’engagement de tous derrière SM le Roi Mohammed VI pour venir, tous ensemble, à bout de cette grave crise”, a conclu l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire.