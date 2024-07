Coopération Sud-Sud: Le nouveau président du Parlement andin salue les initiatives pionnières de SM le Roi

samedi, 27 juillet, 2024 à 15:42

Rabat – Le nouveau président du Parlement andin, Gustavo Pacheco, a exprimé sa haute considération pour les initiatives pionnières entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue de renforcer la coopération Sud-Sud et de favoriser le rapprochement entre les pays de l’Amérique Latine et les pays arabes et africains.

Lors d’une rencontre à Cuzco (Pérou) avec le représentant de la Chambre des conseillers auprès du Parlement andin, Abdelkader Salama, M. Pacheco, qui a été élu vendredi à l’unanimité nouveau président de cette entité parlementaire, a affirmé que le Maroc, de par son positionnement et son statut de leader en matière de promotion de la coopération Sud-Sud, s’érige en porte sûre d’entrée vers le continent africain pour les pays andins en particulier et de l’Amérique latine en général, indique la Chambre des conseillers dans un communiqué.

Le président du Parlement andin a salué, à cette occasion, le rôle pionnier joué par le Parlement marocain en matière de renforcement des relations avec les pays de la communauté andine, exprimant sa fierté de la présence de parlementaires marocains aux travaux de l’Assemblée générale du parlement andin, note la même source.

Cette présence, a-t-il déclaré, revêt une grande importance dans la mesure où elle a permis de prendre connaissance de l’expérience pionnière du Maroc dans les domaines des énergies renouvelables et de la politique hydraulique, ainsi que de la stratégie nationale de l’immigration et de l’asile visant l’intégration des migrants et la gestion des questions liées à la migration.

Pour sa part, M. Salama a salué les nobles positions et sentiments exprimés par M. Pacheco à l’égard du Royaume et de son leadership sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant en avant les relations distinguées unissant les parlements marocain et andin.

Le parlementaire marocain a réaffirmé, par là même, la détermination de l’ensemble des composantes des deux Chambres à traduire le parcours distingué des relations entre l’institution législative marocaine et son homologue andine en plans d’action et en feuille de route aux mécanismes et aux objectifs clairs.

Dans son exposé consacré aux faits marquants de son mandat, la présidente sortante du parlement andin, Cristina Hidalgo, a fait part de sa grande fierté de participer à la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud et au Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région Euro-méditerranéenne et Golfe, deux événements organisés par la Chambre des conseillers sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant l’importance de ces deux initiatives pour ouvrir des espaces de dialogue entre les parlements latino-américains, arabes et africains.

Les parlements marocain et andin avaient signé, en juillet 2018 au siège de la Chambre des conseillers, un mémorandum d’entente visant à instaurer des canaux de communication et d’interaction parlementaires à travers l’échange de visites, d’expériences, d’informations et de documents.

En vertu de ce mémorandum d’entente, le parlement marocain bénéficie du statut de partenaire avancé auprès de cette organisation parlementaire.

Le parlement de la communauté andine est une organisation parlementaire créée en 1979 dans le but d’harmoniser les législations et d’accélérer l’intégration entre les pays membres de ce groupe. L’organisation est composée de 25 membres élus, soit cinq parlementaires de chaque pays (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Chili).