La corniche de “Merkala” à Tanger, un lieu de détente très prisé durant le Ramadan

jeudi, 29 avril, 2021 à 12:07

Par: Abdelaziz HAYOUN

Tanger – La corniche de “Merkala” à Tanger est devenue un lieu de détente par excellence très prisé par les habitants et les visiteurs de la ville du Détroit durant le mois de Ramadan, qui leur sert d’exutoire pour évacuer le stress quotidien et pratiquer leurs activités sportives préférées.

Ce beau lieu surplombant la Méditerranée, sur lequel donnent la colline de Merchane, et les quartiers El Hafa et de Dar El Baroud, connait une affluence inégalée tout au long de la journée.

Les visiteurs peuvent ainsi respirer le bon air frais venant de la mer et découvrir les différents sites historiques situés à proximité de cet espace magique, loin du bruit et de l’agitation de la ville, et ce grâce à la facilité de déplacement depuis plusieurs quartiers de la ville, sans avoir à recourir à un moyen de transport.

Cet espace particulièrement lumineux, qui donne sur la plage de Merkala, offre aux visiteurs une vue panoramique sur la mer à couper le souffle, tout en leur donnant la possibilité d’accéder aux sites historiques les plus célèbres de la ville de Tanger en général, et de l’ancienne médina en particulier.

De Bab Al Bahr, le visiteur peut se diriger vers “Souk Dakhel” (petit Socco) pour découvrir les monuments remarquables de la médina. De la Kasbah, il aura la chance de s’assoir pour une pause gourmande au fameux café Hafa. Et depuis les quartiers Dradeb et California, il aura la possibilité d’apercevoir l’architecture moderne de la ville du Détroit.

La corniche de Merkala attire aussi bien les férus de la nature et de la mer, que les amateurs de pêche, qui partagent le plaisir d’admirer la beauté d’un lieu exceptionnel.

Hassan El Bardi, ingénieur, affirme que la Corniche de “Merkala”, après son ouverture il y a environ une décennie, est devenue l’un des exutoires les plus attractifs pour les habitants et les visiteurs de Tanger tout au long de la semaine.

Pour Sanae Lebbadi, femme au foyer, l’architecture et le bon emplacement de la corniche de Merkala ont incité de nombreuses personnes à faire du sport confortablement, et changé même l’idée que faire du sport est une activité exclusivement réservée aux jeunes et aux hommes, puisque la majorité des visiteurs qui font de la marche ou du jogging sur la corniche, durant toute la semaine, sont des femmes.

La corniche de Merkala constitue l’un des projets touristiques et urbains structurants, qui ont été réalisés dans le cadre des projets de réhabilitation du programme Tanger Métropole, d’autant plus que ce circuit touristique offre les conditions de sécurité et de sûreté nécessaires.

De par sa beauté et l’environnement naturel qui l’entoure, la corniche de Merkala a réussi à réconcilier de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, avec la pratique sportive, en particulier durant le mois de Ramadan.

Les visiteurs de la corniche de Merkala ne se lassent pas d’être dans cet espace agréable pendant le mois de Ramadan, voire même tout au long de l’année, puisque tout un chacun y trouve son compte.