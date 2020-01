Coronavirus : le bilan monte en flèche, la communauté internationale se mobilise

mardi, 28 janvier, 2020 à 12:55

.- Par Khalid El Imouni-.

Pékin – Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus en Chine s’est alourdi à 106 morts et au moins 4.500 cas confirmés, alors que la Chine et plusieurs pays du monde ont mis les bouchées doubles pour renforcer les mesures de prévention afin de stopper la propagation du virus.

Selon les dernières données fournies mardi par la Commission nationale de la santé de la Chine, il s’agit aussi de 6.973 cas suspects de pneumonie virale, tandis que 47.933 personnes, qui étaient en contact avec les contaminés, font l’objet d’une stricte surveillance médicale.

Villes confinées, transports suspendus, vacances prolongées, les autorités chinoises ne lésinent sur aucun effort pour contenir l’épidémie en mettant en quarantaine l’ensemble de la province de Hubei, et plus particulièrement la ville de Wuhan, épicentre du virus.

Elles ont également renforcé la surveillance médicale au niveau des ports, des aéroports, des gares ferroviaires et des stations-métro, et reporté la reprise des classes, tous cycles confondus, afin d’éviter l’encombrement dans les transports en commun et limiter la transmission du virus.

De même, le gouvernement chinois a décidé de suspendre les voyages organisés en provenance et à destination de la Chine et ce après la confirmation de certains cas dans d’autres pays, et exhorté ses citoyens à “reporter leurs voyages à l’étranger en vue d’endiguer la propagation du virus et de garantir la sécurité et la santé des Chinois et des étrangers”.

L’armée chinoise a, par ailleurs, dépêché 450 médecins militaires et autres personnels médicaux, dont ceux qui ont eu une expérience dans la lutte contre le SRAS ou l’Ebola, vers Wuhan, la ville la plus touchée par le virus, et s’efforce de construire deux hôpitaux en un temps record afin d’accueillir les porteurs du virus dont le nombre ne cesse d’augmenter.

Par ailleurs, plusieurs pays ont pris des mesures de prévention pour interdire l’entrée du virus dans leurs territoires et ce après la confirmation d’environ 50 cas de contamination dans 12 pays en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique du Nord, pour la plupart causés par des ressortissants chinois en provenance de Wuhan.

La situation est si grave que plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la France, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, le Maroc, la Jordanie et la Tunisie, ont procédé, en coordination avec les autorités chinoises, à l’organisation de vols pour évacuer leurs ressortissants de Wuhan, devenue une ville quasi-déserte.

Les mesures de prévention dans ces pays sont également de mise. Ainsi, tous les passagers en provenance de la Chine sont soumis à un contrôle thermique, tandis que la Mongolie est devenue le premier pays à fermer ses points de passage terrestre avec la Chine alors que le Kazakhstan a imposé un visa d’entrée aux citoyens chinois.

Plusieurs pays, à l’image des Etats-Unis et l’Allemagne, ont également averti leurs citoyens d’éviter de se rendre en Chine.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a revu à la hausse le risque de propagation du virus apparu en Chine, le qualifiant d'”élevé” à l’international et non plus de “modéré”, tout en admettant avoir fait une “erreur de formulation” dans ses précédents rapports.

A l’instar de plusieurs pays, le Maroc a instauré le contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux, en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d’enrayer la propagation du virus Corona.

Selon le ministère de la Santé, ces mesures ont été prises compte tenu des derniers développements de la situation épidémiologique mondiale, marqués par la confirmation du nouveau virus dans d’autres pays, notamment en Europe.

Le ministère a affirmé, dans un communiqué, qu’il continue de considérer que “le risque de propagation du virus sur le territoire national est faible et confirme, encore une fois, qu’aucun cas suspecté ni confirmé n’a été enregistré à ce jour”.

Le ministère a également tenu à rassurer l’opinion publique que le système national de veille et de surveillance épidémiologique a été renforcé et que le dispositif de diagnostic virologique et de prise en charge d’éventuels malades est opérationnel.

S’agissant des Marocains résidant à Hubei, SM le Roi Mohammed VI a présidé, lundi, au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à la situation des citoyens marocains se trouvant dans la province chinoise de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités chinoises à cause du coronavirus.

Sa Majesté le Roi a donné Ses Très Hautes Instructions pour le rapatriement de la centaine de ressortissants marocains, essentiellement des étudiants, se trouvant actuellement dans cette province.

Le Souverain a également ordonné que les mesures nécessaires soient prises au niveau des moyens de transport aérien, des aéroports appropriés et des infrastructures sanitaires d’accueil spécifiques.

SM le Roi a aussi ordonné au Chef du gouvernement et aux différents responsables présents, chacun dans son domaine de compétence, d’assurer le suivi et la coordination adéquats.