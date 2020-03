Coronavirus: Les médias à l’épreuve, les réseaux sociaux à la traîne

mercredi, 18 mars, 2020 à 19:06

Washington – En ces temps difficiles où le monde se mobilise pour endiguer la pandémie du Covid-19, une autre mobilisation est partout décrétée contre un autre virus qui contamine tout aussi dangereusement: les fake news. La crédibilité des médias est à l’épreuve mais ce sont les réseaux sociaux qui se retrouvent, plus que jamais, pointé du doigt tellement les infox y sont partagés en masse.

Selon un nouveau sondage conduit par le site d’informations américain Axios et l’Agence Ipsos, la plupart des Américains n’ont pas confiance dans les informations et les conseils de santé qui circulent sur les réseaux sociaux.

“Sans surprise, les personnes sondées ont une profonde méfiance quant à l’exactitude des informations qu’ils reçoivent sur la pandémie sur les réseaux sociaux”.

Au total, près des trois quarts (74%) des personnes interrogées ont déclaré ne pas faire très confiance ou pas du tout aux réseaux sociaux.

Ces réseaux, qui n’ont pas un rôle informatif, sont devenus pourtant un important vecteur d’informations pour un grand nombre d’utilisateurs, notamment en pareille période d’engouement effrénée sur l’actualité.

Les géants d’Internet et les spécialistes de la sécurité multiplient, avec plus au moins de réussite, les efforts pour faire la chasse aux fake news et autres rumeurs qui se propagent comme une trainée de poudre.

Mais en ces temps de pandémie notamment, l’enjeu est de savoir comment s’immuniser contre les fake news, les faux comptes et les robots diffusant à grande échelle des rumeurs qui suscitent l’inquiétude voire la panique du public, tellement ils semblent “crédibles” au premier coup d’œil.

Le rôle des journalistes professionnels, qui recoupent l’information, effectuent les vérifications et les recherches, s’assurent des sources, devient capital pour gagner la confiance des utilisateurs et la bataille de la sensibilisation et l’information.

Et pour cause, aux Etats-Unis, même ces médias “classiques” font face au défi de la crédibilité en particulier en ces temps de grand regain d’intérêt pour les médias.

Selon le même sondage Axios/Ipsos, environ un Américains sur deux déclare “ne pas faire confiance ou très peu” aux médias traditionnels, comme la télévision par câble et les journaux, pour fournir avec précision des informations sur le nouveau coronavirus.

Ce nombre diminue encore plus quant il s’agit des médias numériques et les sociétés de presse en ligne.

“Bien que le gouvernement et les responsables de la santé soient en mesure de fournir des informations importantes sur la sécurité et les procédures concernant le virus, c’est le rôle des médias de fournir des recherches et des analyses clés qui enrichissent la compréhension du public. Le manque de confiance dans les médias signifie que la société pourrait être moins informée”, relève le site Axios.

Aux Etats-Unis, la plupart des personnes sondées ont le sentiment que les responsables de la santé, suivis des institutions gouvernementales, sont les plus susceptibles de fournir des informations précises sur le COVID-19.

De toutes les institutions gouvernementales, les citoyens américains ont plus confiance dans les fonctionnaires de leur État respectif et des autorités locales.

Pour eux, ils sont en mesure de fournir le plus précisément possible des informations sur le virus, même plus que les fonctionnaires fédéraux.

Mais, les Américains privilégient l’information émanant directement des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui sont considérés comme les sources d’information les plus fiables sur le virus.

Le sondage Axios/Ipsos a été réalisé du 13 au 16 mars sur un échantillon de probabilité représentatif à l’échelle des Etats-Unis de 1.092 adultes de la population générale âgée de 18 ans ou plus.