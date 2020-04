Coronavirus: les musulmans de Russie accueillent le Ramadan avec un sentiment de nostalgie des traditions et des rituels collectifs

mercredi, 29 avril, 2020 à 12:27

Par -Rida Sekkat-

Saint-Pétersbourg – Dans des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de coronavirus, les musulmans de Russie accueillent cette année le mois sacré de Ramadan avec un sentiment de nostalgie des traditions et des rituels collectifs.

Quelques jours après le début du mois sacré, qui se déroule cette année dans une atmosphère inédite marquée par la pandémie, les musulmans en Russie tentent tant bien que mal de préserver leurs traditions et coutumes, ainsi que les rituels associés à ce mois sacré.

Le Ramadan de cette année dans le pays des Tsars est différent des précédents, en raison des mesures préventives imposées par les autorités du pays dans l’objectif d’atténuer les effets dévastateurs de la pandémie.

Ces mesures se déclinent, en ce qui concerne la communauté musulmane, en la suspension des prières collectives dans les mosquées de Russie et également l’interdiction de l’organisation des ”tentes du Ramadan”, qui constituent une tradition annuelle pour les jeûneurs, caractérisées par un Iftar collectif et des soirées religieuses et culturelles.

Ces tentes du Ramadan dans plusieurs régions de la Russie offraient à des milliers de musulmans de diverses origines ainsi qu’à des non musulmans, l’occasion de se réunir pendant trente jours dans un esprit festif et fraternel, afin de partager des repas et des valeurs de coexistence religieuse, incarnant la dimension spirituelle et morale du mois sacré de ramadan.

Les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie affecteront la joie des musulmans, et limiteront leurs efforts pour manifester les valeurs de solidarité et d’entraide en ce mois sacré, outre la difficulté de se préparer convenablement au Ramadan en raison des mesures strictes de confinement général de la population.

Dans ce contexte, le Conseil des Ouléma de l’Organisation religieuse centrale des musulmans de Russie (DUM) a appelé à l’interdiction de la tenue des «tentes du Ramadan» ainsi que des tables d’Iftar collectif dans toute la Russie, en raison de la pandémie de coronavirus, indiquant que tous les rituels du Ramadan auront lieu dans les foyers.

Selon le conseil, la communauté musulmane de Russie (Tatars et Bachkirs) est appelée à annuler ses rituels pendant le mois de Ramadan de cette année en raison de l’évolution des conditions épidémiologiques dans le pays et pour lutter efficacement contre les effets négatifs de la pandémie meurtrière.

La DUM a également souligné que cette décision n’a pas été prise seulement en Russie, mais dans «l’ensemble du monde islamique», notant que la prière sera suspendue dans les mosquées jusqu’au 23 mai, ou au-delà suivant l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

Le président russe, Vladimir Poutine, avait annoncé plus tôt, un mois d’inactivité payé en Russie jusqu’à fin avril en raison de la propagation de la pandémie dans le pays, outre la mise en place d’un système de confinement général de la population, qui a été prolongé mardi jusqu’au 11 mai.

Les musulmans en Russie constituent la majorité de la population des républiques de Bachkirie et du Tatarstan (la région de la rivière Volga).

De même, l’Islam est la religion d’autres communautés situées dans la région du Caucase du Nord, entre la mer Noire et la mer Caspienne, y compris les Circassiens, les Bulgares, les Tchétchènes, les Ingouches, les Kabardes, les Karatchaïs et un certain nombre de régions du Daghestan, la population musulmane de Moscou, la banlieue d’Orenbourg ainsi que la République d’Adygué et la région d’Astrakhan dans la région fédérale du sud.

Il y a plus de 5000 organisations islamiques enregistrées en Russie, ce qui équivaut à un sixième du nombre d’organisations religieuses dans le pays.

En attendant le retour à la vie normale dans le pays des Tsars, les autorités russes appellent tous les citoyens et résidents étrangers à adhérer au confinement général et à respecter les directives du ministère de la Santé dans la lutte contre le coronavirus.

A ce jour, la Russie a enregistré 99.399 cas de contaminations au coronavirus, tandis que les cas de rétablissement s’élèvent à 10.286 et les décès à 972.