Coronavirus : Le président du Forum Crans Montana souligne la justesse des décisions prises sous l’impulsion de SM le Roi

dimanche, 12 avril, 2020 à 10:32

Genève – Le président fondateur du Forum Crans Montana, Jean-Paul Carteron a salué la justesse des décisions prises sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI pour enrayer la pandémie du nouveau coronavirus.

«L’annulation de la sixième édition du Forum Crans Montana de Dakhla était une nécessité que commandait la situation d’urgence sanitaire suite à la propagation du nouveau coronavirus et nous pouvons aujourd’hui constater la justesse des décisions énergiques et appropriées prises alors sous l’autorité de SM le Roi Mohammed VI », a souligné le président du Forum dans un message de solidarité adressé aux habitants de la ville de Dakhla et de la Région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, transmis à la MAP.

M. Carteron, qui salue le leadership du Souverain et la perspicacité des décisions prises dans l’intérêt du peuple marocain, a affirmé que «bien que nul ne puisse prédire l’avenir, la pandémie est aujourd’hui contenue au Maroc parce qu’il n’y a pas eu, dès les premiers jours, d’hésitations, de tergiversations ni de préoccupations politiciennes».

«A l’ouverture des cinq derniers forums de Dakhla j’ai répété régulièrement _sans risque de lasser_ qu’il y a dans ce pays un vrai leadership, une vision et une gestion exemplaire des affaires publiques. Une fois de plus nous en avons la preuve évidente. Et je le répéterai encore !», a-t-il insisté.

Le président du Forum Crans Montana s’est également félicité de la décision prise par les autorités marocaines d’imposer l’usage des masques comme moyen de protection contre le virus.

«Alors que de nombreux gouvernements autour du monde hésitent encore, la décision de porter le masque – seule vraie protection – a été prise sans aucun retard. Et cette décision a été possible car le Maroc a tout de suite fait ce qu’il fallait en ordonnant la fabrication de ces masques », a estimé M. Carteron, notant que «ce fut une prise de décision rapide, le ministère de l’Industrie appuyant sans retard la reconversion immédiate de certains agents de l’industrie textile».

Exprimant sa solidarité avec les habitants de la ville de Dakhla et la région de Dakhla Oued Edahab, M. Carteron a assuré qu’il ferait en sorte que le Forum soit à nouveau présent «et nous célébrerons ensemble et enfin une situation redevenue normale ! ».

Et d’ajouter qu’ «ensemble nous continuerons à faire rayonner dans le monde votre belle région, magnifique reflet du dynamisme et de l’énergie du Maroc ».