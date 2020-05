Costa Rica et Cuba se distinguent par leur succès face au coronavirus

vendredi, 22 mai, 2020 à 12:36

Par Khalid EL HARRAK

La Havane – Alors que le continent américain voit s’alourdir chaque jour davantage le bilan des décès dus au coronavirus, Costa Rica et Cuba n’ont été que légèrement touchés par la pandémie: le nombre de contaminations en baisse et le taux de létalité est faible.

Avec 1.900 cas enregistrés, 76 morts et 1.583 patients guéris, selon les chiffres de jeudi, Cuba vient de passer une semaine sans aucun décès lié au coronavirus, alors que le nombre de contaminations dans le pays continue de baisser.

Le plan mis en œuvre à Cuba pour freiner la propagation du Covid-19 apporte des résultats importants en termes de traitement des patients et de gestion intégrale de la maladie, a assuré le ministère de la Santé publique.

L’île de 11,2 millions d’habitants n’a désormais plus que 246 cas actifs. La stratégie des autorités face au virus comporte fermeture des frontières et des écoles, placement en quarantaine des contacts des cas positifs, recherche maison par maison de tout symptôme.

Et “cela donne des résultats, il y a plus de guérisons que de nouveaux cas!”, souligne le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Cuba, José Moya.

Parmi les raisons d’un tel succès figure aussi la rapidité de réaction des autorités. Après l’apparition de premiers cas le 11 mars, le gouvernement a très vite déclaré l’urgence sanitaire, suspendu les cours et fermé les frontières.

Il est toutefois édifiant de noter que les caractéristiques démographiques du pays, avec une faible densité de population et l’absence de grands centres urbains, à l’exception de la Havane, sont également un élément favorable.

Pour le représentant local de l’OMS, “il est théoriquement possible que Cuba puisse contrôler la transmission du coronavirus sur son territoire”. Car “être une île, avec un contrôle strict de ses ports et aéroports, et un système de santé universel et solide, peut lui permettre d’atteindre ce résultat”.

“On a appliqué avec succès le plasma sanguin de personnes guéries pour le traitement de 16 patients de Covid-19 qui étaient dans un état grave”, s’est réjouit le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Francisco Durán.

Au Costa Rica, depuis l’apparition de la maladie le 7 mars, le pays de 5 millions d’habitants a enregistré 903 cas de Covid-19, dont 318 toujours actifs et 592 guérisons. Le nombre de décès plafonne pour l’heure à dix.

Après avoir mobilisé sa population et déclaré une “guerre aux coronavirus”, le pays a maintenant commencé à lever les restrictions et à autoriser à partir de cette semaine la reprise du championnat de foot à huis clos, qui signe les bons résultats du pays face à l’épidémie.

Le Costa Rica peut aussi se réjouir d’avoir un des plus faibles taux de létalité (1,1%) de la région. Comme à Cuba, un système de santé solide et un niveau d’éducation élevé ont facilité la lutte contre l’épidémie.

Si le pays n’a pas non plus décrété de confinement total, il a rapidement fermé ses frontières, interdit l’entrée d’étrangers, suspendu les cours et les rassemblements festifs. Les lieux publics ont été fermés et la circulation des véhicules limitée le soir.

Autant dire, le gouvernement a agi avec rapidité lorsque les premiers cas de Covid-19 ont été signalés début mars. “La réponse a été intersectorielle, impliquant tous les secteurs du gouvernement”, a souligné Maria Dolores Pérez-Rosales, représentante de l’Organisation panaméricaine de la santé dans le pays.

“Le système de surveillance de la santé a agi rapidement et c’est un système de surveillance solide, comme le système de santé”, a-t-elle ajouté, relevant également “la réponse positive des citoyens” aux restrictions mises en place par le gouvernement.

En attendant le développement d’un vaccin contre le Covid-19, ce petit pays d’Amérique centrale a pu compter sur ses laboratoires, centres de recherche et entreprises de biomédecine qui se sont rapidement mobilisés pour lutter contre le nouveau coronavirus, avec l’idée de réduire la dépendance vis-à-vis des produits importés.