Côte d’Ivoire-Maroc : Une coopération excellente et une symbiose absolument parfaite entre les diplomaties des deux pays (diplomate)

mercredi, 1 février, 2023 à 21:21

La résolution du Parlement européen sur la liberté de la presse et d’expression au Maroc est intervenue dans un contexte diplomatique et géopolitique délicat, marqué par des contradictions, des tensions et des règlements de comptes, sécuritaires, politiques et économiques à différents niveaux, et entre les différentes parties européennes, maghrébines, africaines et arabes, a écrit le journal “Al-Arab” édité à Londres. Dans un article paru dans son numéro du mercredi intitulé: “Le Parlement européen: Qu’en est-il de la violation des droits d’expression en Europe”, le journal souligne qu'”il semble à ceux qui suivent le cours de cette affaire que cette résolution a été tissée dans les coulisses de la politique ou préparée pendant la nuit ! Ou du moins que les raisons qui ont conduit à ses résultats inattendus ont été préparées il y a longtemps” dans le but de détruire le Maroc, un pays qui n’est plus comme il était dans le passé, un partenaire soumis à une Europe autoritaire et intransigeante, mais qui est est devenu un partenaire à égal et audacieux.