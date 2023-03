Elle court 200 marathons en une année pour sensibiliser à la crise de l’eau dans le monde

jeudi, 9 mars, 2023 à 17:12

Nations Unies (New York) – Dans le but de sensibiliser à la crise de l’eau dans le monde et galvaniser l’action des gouvernements et du secteur privé en prévision de la conférence internationale de l’eau prévue du 22 au 24 mars au siège de l’ONU à New York, Mina Guli, une activiste et athlète d’origine australienne, a décidé de courir 200 marathons en une année.

Entamant ce challenge le 22 mars 2022 à Uluru en Australie dans le cadre d’une campagne internationale (Run Blue) pour un mouvement de changement et d’actions concrètes en faveur de la protection de l’eau, Guli fera ses 198è et 199è marathons respectivement à Hudson dans l’île de Manhattan (18 mars) et Central Park (20 mars), indique un communiqué de “Thirst Foundation”, partenaire des Nations Unies.

Guli achèvera son 200è marathon au siège de l’ONU à New York, une journée avant le coup d’envoi de la Conférence internationale sur l’eau, qui se tient pour la première depuis 46 ans.

“Je cours 200 marathons par an parce que le monde continue de fermer les yeux sur l’aggravation de nos crises de l’eau”, a indiqué l’athlète citée dans le communiqué, soulignant que son initiative vise à s’assurer que l’eau et les écosystèmes d’eau douce sont au centre des débats mondiaux sur la sécurité alimentaire et énergétique, l’adaptation au climat et le développement durable. Il s’agit aussi d’inspirer des actions concrètes pour faire face à cette crise, a-t-elle dit.

“Courir tous ces marathons est difficile mais pas impossible, tout comme les mesures que les gouvernements et les entreprises doivent prendre pour résoudre les crises mondiales de l’eau”, a-t-elle estimé, notant que la Conférence des Nations Unies sur l’eau est une occasion “sans précédent de transformer l’approche mondiale” vis-à-vis de cette source vitale.

“Nous devons tous agir maintenant. Et c’est pourquoi je cours – parce que c’est ainsi que je peux avoir le plus d’impact”, a-t-elle ajouté.

Depuis le début de sa campagne en 2022, Guli a parcouru plusieurs pays en Asie (Inde, Tadjikistan, Ouzbékistan), en Afrique (Egypte, Kenya, Malawi), en Europe (Bulgarie, Suède, Croatie) et en Amérique Latine (Pérou, Bolivie, VietNam).