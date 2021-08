Couscous marocain, la surprenante traversée de l’Atlantique jusqu’à devenir un symbole culinaire au Brésil

mercredi, 4 août, 2021 à 14:06

Par Khalid Attoubata

Brasilia – Sur les menus de certains restaurants de Brasilia, un plat d’accompagnement intrigue les commensaux étrangers, notamment marocains, établis dans la capitale politique et diplomatique du Brésil : o cuscuz marroquino (couscous marocain). Pour comprendre l’omniprésence du couscous sur ces terres si lointaines, découvertes il y a tout juste 500 ans, on devrait aller dénicher cette surprenante histoire dans d’autres régions plus séculaires que Brasilia, une ville moderne fondé en 1960.