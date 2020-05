Covid-19: Comment des adultes ne souffrant d’aucune maladie chronique peuvent-ils gravement l’attraper ?

vendredi, 8 mai, 2020 à 15:30

Rabat – Maintes hypothèses sont avancées et plusieurs questions à la recherche de réponses pour essayer de dissiper le mystère entourant le Covid-19. Dans un entretien à la MAP, Dr Ahmed Aziz Bousfiha, pédiatre spécialiste en maladies infectieuses et auto-immunes, et professeur à la faculté de médecine et de pharmacie à Casablanca, répond à certaines de ces interrogations.

1. Comment des adultes ne souffrant d’aucune maladie chronique peuvent-ils être gravement atteints du Covid-19 ?

Des recherches sont actuellement en cours sur un déficit immunitaire particulier, qui peut donner une explication aux formes graves de la maladie chez les adultes de moins de 50 ans, ou même des jeunes de moins de 20 ans, ne souffrant d’aucune maladie chronique. Ces personnes, très rares, pourraient avoir une prédisposition génétique au nouveau coronavirus, ainsi qu’à d’autres virus.

Si l’on prend toute la catégorie âgée de moins de 30 ans, et plus particulièrement de moins de 20 ans, les cas de contaminations graves au Covid-19 ne représentent que 0,01%. Ces contaminations sont dues probablement à une prédisposition génétique aux virus, notamment au nouveau coronavirus.

2. Pourrait-on contracter le virus et s’en remettre sans s’en rendre compte ?

En médecine, de nombreuses personnes pourraient êtres atteintes d’une infection, confirmée par une analyse au laboratoire, sans pour autant manifester le moindre symptôme clinique. Dans ce cas, on parle d’une personne infectée. En cas de symptômes, on parle plutôt de patient.

Il existe plusieurs cas de jeunes ne souffrant d’aucune maladie chronique et ne manifestant aucun signe pathologique, surtout les enfants, qui parviennent à s’auto-guérir, après avoir développé des anticorps qui anéantissent le virus. Seuls le diagnostic et le dépistage sont à même de détecter le virus chez ces personnes, qui peuvent le transmettre à d’autres sans le savoir.

Cependant, l’efficacité du diagnostic reste limitée sur le plan médical et sociétal, car le Coronavirus est nouveau, et nécessite plus de temps pour être connu, comme l’est la grippe et les rhumes…

Maintenant, l’objectif ultime est de réduire le nombre de décès, non pas en raison de la gravité de la maladie, mais à cause du débordement des hôpitaux. Le dépistage s’avère ainsi le moyen de réussir ces deux coups au même temps.

Après le confinement, des personnes contaminées continueront de transmettre le virus. Du coup, soit un confinement sera imposé aux personnes âgées, soit les mesures de préventions seront renforcées. L’essentiel, c’est qu’après le confinement, le corps humain puisse avoir une immunité contre ce virus comme plein d’autres, en attendant qu’un vaccin soit développé.

3. Quelles est la catégorie la plus vulnérable face au Covid-19:

Les personnes âgées de 65 à 75 ans, et celle qui souffrent de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, pulmonaires, rénales et hépatiques, sont les plus à risque de contracter le virus, car ces maladies affaiblissent le corps.

4. Les boissons chaudes sont-elles efficaces contre le Covid-19

Selon les données disponibles, elles n’ont aucune efficacité.