Covid-19: Débat sur une initiative nationale de fabrication des vaccins

mardi, 15 juin, 2021 à 14:12

Le Royaume de Bahreïn a réitéré, devant le Comité des 24 des Nations-Unies (C24), son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, tout en saluant les “efforts sérieux et crédibles” du Royaume visant à parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain sur la base de l’initiative d’autonomie, qui représente “la solution juste et durable”.