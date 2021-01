Covid-19 : Fidèle à Son engagement envers le peuple, SM le Roi lance la première campagne de vaccination d’Afrique (Agence de presse argentine)

vendredi, 29 janvier, 2021 à 23:17

Buenos Aires – Fidèle à Son engagement envers le peuple marocain, SM le Roi Mohammed VI a lancé la première campagne de vaccination d’Afrique, a écrit l’agence de presse argentine Total News Agency.

Dans un article signé par Adalberto Agozino, l’agence a souligné que le Souverain “a reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, donnant l’exemple et suscitant la confiance au début de la campagne nationale de vaccination qui vise à immuniser 80% des Marocains”.

Le média argentin a rappelé que “pour répondre à la nécessité de protéger sa population, le Maroc a acquis 66 millions de doses de vaccins produits par la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca et le laboratoire chinois Sinopharm”.

Jusqu’à présent, le Royaume a reçu 2 millions de doses d’AstraZeneca et 500.000 de Sinopharm, ce qui est largement suffisant pour démarrer la campagne de vaccination, a souligné la même source.

Ainsi, grâce à la vision proactive et aux actions menées au moment opportun par SM le Roi, le Maroc devient le premier pays d’Afrique et l’un des premiers au monde, à initier une vaccination de masse et gratuite de sa population, a ajouté l’agence de presse, notant que l’opération concerne particulièrement les personnes vulnérables au virus et ses complications : professionnels de santé âgés de plus de 40 ans, autorités publiques et Forces Armées Royales, ainsi que les membres de la famille de l’éducation de plus de 45 ans.

Il s’agit aussi des personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que, dans un premier temps, les zones en proie à des taux élevés de contamination par la maladie de la Covid-19.

Le média argentin a fait observer que 2.880 centres de vaccination ont été mis en place pour mener la campagne et équipés de chambres froides et ce à travers l’ensemble du territoire national.