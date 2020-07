Covid-19: la gestion marocaine, “une véritable leçon de solidarité internationale” (journal malien)

mercredi, 29 juillet, 2020 à 13:30

Bamako – La gestion par le Maroc de l’épidémie de coronavirus, basée sur le principe de solidarité nationale, africaine et mondiale, est “une véritable leçon de solidarité internationale et d’amour de son prochain, qui restent des valeurs défendues par SM le Roi Mohammed VI”, écrit l’hebdomadaire malien +Aujourd’hui-Mali+, dans son édition de mercredi.

Les mesures prises par le Royaume afin de contenir et prévenir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus étaient “efficaces” et ont “permis d’obtenir des résultats très satisfaisants”, relève la publication qui met en évidence, dans un long article annoncé en couverture, une “bonne gestion” de la crise, “saluée et appréciée par le monde entier”.

Pour freiner cette pandémie qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, a fait à ce jour plus de 650.000 morts et plus de 16 millions de cas dans le monde, le Royaume a pris plus de 500 mesures sur plusieurs plans, constate l’hebdomadaire malien.

Sur le plan national, le Maroc a notamment décrété l’état d’urgence sanitaire, suspendu tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination du Royaume, fermé les mosquées, cafés, restaurants, établissements scolaires et universités, annulé tous les rassemblements publics de plus de 50 personnes, arrêté les audiences dans les tribunaux et cours et interdit les transports interurbains de passagers.

Le Royaume a aussi renforcé les capacité de la clinique en matière de réanimation, installé les hôpitaux de campagne dans plusieurs régions du pays, mobilisé les entreprises pour la fabrication des respirateurs artificiels d’une haute qualité et la confection de masques de protection, et mis en place un Fonds spécial de solidarité nationale ouvert à toutes les bonnes intentions dans les deux secteurs public et privé.

Le Maroc a également octroyé des allocations financières aux ménages précaires et aux travailleurs en arrêt d’activité et prévu un moratoire sur les crédits et le leasing ainsi que pour le paiement d’impôt et le remboursement des crédits bancaires aux profits des PME .

Sur le Plan africain, le Maroc a accompli sa mission telle qu’il la conçoit dans le cadre de sa vision de la coopération sud-sud. En effet, SM le Roi Mohammed VI “a annoncé en pleine pandémie, une initiative de mesures pragmatiques pour prendre en charge les attentes des pays africains”, note l’hebdomadaire malien.

Ainsi, le Mali a été le premier pays à bénéficier de la solidarité marocaine avec la mise à sa disposition de la Polyclinique périnatale Mohammed VI, sise à Bamako, dans le cadre de la prise en charge de la pandémie du coronavirus, écrit la publication.

“Moderne et intégrée, cette clinique réalisée par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable profitera grandement aux populations maliennes”, souligne le journal, qui constate que plusieurs entreprises marocaines implantées au Mali “se sont mobilisées et engagées dans la lutte farouche” contre la pandémie dans ce pays.

Après le Mali, SM le Roi Mohammed VI a également apporté son soutien à plusieurs pays africains dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Ainsi une vingtaine de pays africains ont bénéficié de la solidarité interafricaine du Royaume, constate le journal.

De même, le Souverain, président du Comité Al Qods, a apporté son aide à la ville sainte d’Al Qods, à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods acharif dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.

Cette Agence a aussi procédé à la distribution d’aides humanitaires aux familles dès le début de l’état d’urgence sanitaire à Al Qods, relève +Aujourd’hui-Mali+.

Les mesures prises par le Maroc au niveau national et ses initiatives conçues en faveur des autres pays pour les aider à lutter contre la pandémie ont été appréciées par plusieurs pays et organisations du monde.

L’Union européenne, à travers son porte parole, a déclaré que le Maroc a su réagir avec promptitude et efficacité. Même tonalité ressentie du côté de la Banque mondiale, dont des économistes ont évoqué une “réponse rapide et décisive”, qui a permis au Maroc d'”éviter une épidémie de grande ampleur et donc sauvé des vies”, écrit la publication malienne.